Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 51 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 628 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 112 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 731 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile ithal kömür ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 91 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.