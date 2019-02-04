GÜSİAD Aydın Doğan’ı ziyaret etti

04 Şubat 2019

Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) Başkanlık Divanı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette her yıl GÜSİAD tarafından Gümüşhaneli Üniversite Öğrencilerine sağlanan burslara katkıları ve bugüne kadar olan desteklerinden dolayı Aydın Doğan’a GÜSİAD yazılı rölyef ve teşekkür plaketi takdim edildi.

GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın ziyaretle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Derneğimizin kurucularından olan onursal başkanımız Aydın Doğan’ı dernek başkanlık divanı olarak ziyaret ettik. Derneğimizde yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Kendilerinin de katılımıyla ‘İş Dünyasındaki Gelişmeler Gündemi’ teması ile mart- nisan dönemlerinde üyelerimizle bir araya geleceğiz. Doğan Medya Grubu, Türk basınındaki 40 yıllık başarı öyküsüyle uluslararası medya kuruluşları nezdinde önemli bir yer edinmiştir. Grup ayrıca, üretim sektöründe de birtakım yatırımlar yapmış tüm iştirakleriyle Türkiye’de 7 kez birincilik, 7 kez ikincilik, ilk 10 da 3 kez, ilk 40 da 4 kez olmak üzere vergi şampiyonluğuna sahiptir. Bunun yanında eğitime yaptığı desteklerle Aydın Doğan Vakfı hem Gümüşhane’de hem de ülkemiz genelinde bir iyilik merkezi haline gelmiştir. GÜSİAD olarak Gümüşhane Üniversitesi’nde kurulacak inşaat laboratuvarı projemize destekleri konusunda da görüşmemiz oldu.” dedi.

Aydın Doğan: “Siyasetle hiç bir sorunumuz yok”

Doğan Grubunun medya sektöründen çekilmesinde siyasetin hiçbir baskısının söz konusu olmadığını ve tamamen kendi iradeleriyle bu kararı aldıklarını belirten Aydın Doğan, Demirören Grubu’nun bu işi yapabileceğine inandıklarını söyledi. Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızla sürekli görüşüyoruz. Hükümetle ya da hiçbir siyasetçiyle sorunumuz yok. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Siyasilerin yükleri ağır, Allah kolaylık versin. Gümüşhane benim çocukluk anılarımın mekânıdır. O toprakları unutmam mümkün değildir. Sivil toplum kuruluşlarının ülkenin gelişiminde önemli rolleri vardır. GÜSİAD ilimiz için çok değerli bir sivil toplum oluşumudur. Hemşehrilerimiz çok başarılı işler yapıyor. Bu beceriler işbirliğine dönüşürse güç birliğine de dönüşür.”