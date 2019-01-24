Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde

24 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile Türkiye arasında 1998 yılında Adana Mutabakatı'nın imzalandığını hatırlatarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin ardından bu mutabakatın yeniden gündeme gelmesi ve bunun üzerinde durma gerekliliğini daha iyi anladıklarını söyledi.

Erdoğan, dün Moskova'ya günü birlik bir ziyaret gerçekleştirerek Putin ile Suriye'deki gelişmelerin ön plana çıktığı bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider özellikle İdlib'deki gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge kurulması teklifini ele almıştı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Putin, güvenli bölgeyle ilgili soruları yanıtlarken Türkiye ve Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana mutabakatına atıfta bulunmuştu.

Erdoğan, bugün Kara Harp Okulu'nda yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin Suriye'de işgal gibi bir derdi bulunmadığını belirtti ve "Suriye ile Türkiye arasında 1998'de bir Adana mutabakatı imzalandı, Putin ile görüşmelerle bu mutabakatın yeniden gündeme gelmesi, bunun üzerinde durma gerekliliğini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Adana Mutabakatı nedir?

Geçmişte Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunması ve ülkedeki PKK varlığı iki ülke arasında gerilime neden olmuş; Ankara'nın bu faaliyetlere izin verilmemesi yönündeki baskılarının ardından iki ülke arasında 1998'de Adana Mutabakatı imzalanmıştı. Mutabakatla Suriye, Türkiye'ye yönelik "terör faaliyetlerine izin verilmeyeceği" taahhüdünde bulunurken, mutabakatta "terörle mücadelede işbirliği yapılması ve bir izleme komitesi kurulması" gibi maddeler yer alıyordu.

Maduro'ya destek

Bu arada Erdoğan bugünkü konuşmasında Venezuela'daki gelişmelere değinmedi ancak "Nerede bir darbe girişimi varsa biz karşısındayız, sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu sabah, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" şeklinde Twitter'dan açıklama yapmıştı.

Kaynak: Reuters