Güvenli ticaret için karekodlu çek kampanyası

18 Ekim 2017

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), çek dolandırıcılığına ve çek mağduriyetine dikkat çekmek için yeni bir reklam kampanyası başlattı. “Findeks Karekodlu Çek ile ticarette güvenli gelecek” sloganını taşıyan kampanyada, Karekodlu Çek Sistemi’nin kullanımıyla karşılıksız, sahte ve ikiz çek riskinin en aza indirilebileceği vurgulanıyor.

Çekin ticari hayattaki kullanımı ve önemi her geçen gün artıyor. Kredi Kayıt Bürosu tarafından geliştirilen Findeks Karekodlu Çek Sistemi’ni kullanmak ise çek ile yapılan sahtekarlıkların önüne geçmek için kalkan niteliği taşıyor. Akıllı telefonlara indirilen Findeks Mobil Uygulaması üzerinden çek kabul aşamasında çekin üzerindeki karekod okutularak alınacak Karekodlu Çek Raporu ile, çek sahibinin geçmiş çek ödeme performansına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Satış kararı bu bilgilerin ışığında verilerek karşılıksız çek alma riski yüzde 0 oranında azaltılabilirken, çek sahteciliğinin de önüne geçilebiliyor.

60 kuruşa karşılıksız, sahte ve ikiz çeklerin kullanımının önüne geçmek mümkün

Ticari hayatta çek kullanımı kadar çeklerin sorunsuz tahsil edilmesinin de ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını belirten Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Yılda 700 milyar TL’nin üzerinde ve 22 milyon adet civarında çek keşide edilen ülkemizde; çeklerin ortalama 4-5 kez el değiştirdiği de düşünüldüğünde 100 milyonun üzerinde ticari işlemin ödemesi çek ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çek ile yapılan ödemelerin aksamaması özellikle reel sektör açısından olmak üzere ülkemiz açısından son derece önemli. Bunu sağlamaya yönelik olarak KKB tarafından hayata geçirilen Karekodlu Çek Sistemi her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bugün itibarıyla karekodlu çek kullanıcıları 350 bini, karekodlu çek yaprak adedi ise 17 milyonu aştı. Bu yılın başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesi ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranı yüzde 40 seviyelerine ulaştı. Çeki alan ve kabul edenlerin daha güvenli ticaret yapmasını sağlayan karekodlu çek, karşılıksız çek riskini minimuma indirerek tahsilat riskini en aza indiriyor. Karekodlu çek uygulaması aynı zamanda ilk kez ticari ilişkiye giren tarafların daha güvenli ticaret yapmalarının da önünü açıyor. Çek kabul edenler çeklerin üzerinde yer alan karekodu okutarak karekodlu çek raporuna anında ulaşabiliyor. Bu raporla da çek sahibinin geçmiş çek ödeme performansını görebiliyor ve çek ödemelerini uzun zamandır aksatmadan düzenli yapan kişilere vadeli mal satışı kararını daha güvenli verebiliyor. Ticarette daha güvenli bir ortam için Findeks Karekodlu Çek Sistemi ile önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu aşamadan sonra beklentimiz 60 Kuruş gibi son derece cüz’i bir fiyat belirlenen raporların reel sektör tarafından kullanımının yaygınlaşması.” dedi.

Findeks Mobil Uygulaması üzerinden alınan Karekodlu Çek Raporu sayesinde birkaç saniye içerisinde keşidecinin çek geçmişine ulaşmak mümkün. Üzerinde karekod olan çek, Findeks Mobil Uygulamasına okutulduğunda herhangi bir onaya gerek olmaksızın çek keşidecisinin çek ödeme geçmişi görüntülenerek vadeli satış kararı daha güvenli bir şekilde verilebiliyor.

Keşidecinin ödeme geçmişine ulaşmak çok kolay!

Karşılıksız çek riskini önlemek için öncelikle, Findeks’e ücretsiz üye olarak Findeks Mobil Uygulaması’nı akıllı telefonlara indirmek gerekiyor. Findeks’e üyelik süreci banka şubeleri, Findeks.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor. Findeks uygulamasına giriş yaptıktan sonra, çek üzerindeki karekod okutularak sadece 60 kuruşa elde edilen rapor sayesinde alınan çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığı bilgisinden, keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediği, ilk çekini ve son çekini ne zaman düzenlediği, düzenlediği çeklerin ortalama tutarı gibi çek keşidecisinin çek ödeme geçmişini ortaya koyan pek çok veriye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor.