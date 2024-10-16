Güvenpark terör saldırısıyla ilgili davada karar açıklandı

Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybetmesi ve 344 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıkan 6 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin 'kasten öldürme suçuna yardım' olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığın bu suçtan 36 kez, 'nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan ise 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

1 kişi için beraat kararı

Sanık Velat Cin hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanık Neval Basut'u da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyalarını ayıran mahkeme, sanık Rıdvan Tekin hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararına hükmetti.

CHP'den açıklama...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte davanın karar duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Gökçen, "Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir yurttaşımızın canı kıymetlidir ve hiçbir yurttaşımızın kendisini terör saldırılarına karşı yalnız hissetmemesi hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu süreçte ailelerin de defalarca dile getirdiği bazı iddialar, soru işaretleri ve bu konuda yetkililerin ihmali olduğuna dair güçlü delillerin bir kısmı değerlendirilmiş değil. Hiçbir kamu görevlisi bakımından soruşturma izni verilmiş değil, hiçbir kamu görevlisi yargılanmış değil" dedi.