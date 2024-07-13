Güvensiz ürün satıcılarına uygulanan para cezası 12 milyon lirayı geçti

Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldığı ifade edildi. Ayrıca analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünlerin denetimlere tabi tutulduğu bilgisi verildi.

Etiket bilgileri denetlemede önemli yer tuttu

Ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 2024'ün ilk 6 ayında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlenmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

'guvensizurun.ticaret.gov.tr'

Tüketicilerin de alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri ve güvensiz ürünlerin risklerinden korunmaları amacıyla 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinde paylaşılan bildirimleri takip etmelerinin önemine işaret edildi.