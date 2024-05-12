Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır hayatını kaybetti (Sezai Hazır kimdir)

Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten sivil toplum kuruluşu Habitat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır yaşamını yitirdi.

Habitat'ın X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Sivil toplum dünyası ve Habitat’tan yolu geçen herkesin hayatına dokunan bir insanı, kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sezai Hazır’ı ani kaybedişimizin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadesi yer aldı.

Sezai Hazır kimdir?

Sezai Hazır, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Sezai Hazır, özel sektör deneyiminden sonra 1996 yılında, güçlü ortaklıklar temelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici çalışmalar yapan ve bu konuda topluluk merkezleri kurarak girişimcileri destekleyen Habitat Derneği’nin kuruluşunda yönetim kurulu başkanı olarak yer aldı.

Sezai Hazır ayrıca kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

1996 – 2002 yılları arasında Birleşmiş Milletler zirvelerinde Türkiye Hükümeti Resmi Heyeti’nde yer alarak, Türkiye’yi temsil etti..