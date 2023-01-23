Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Hac kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.