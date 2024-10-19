Hafta sonu rotanızı oluşturmadan göz atmanız gereken yol çalışma noktaları...
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Güzelbahçe gişeleri bölgesi 0-1. kilometrelerinde SGS altyapı çalışmaları dolayısıyla 25 Ekim'e kadar yol trafiğe kapatılacağından ulaşım, bant aktarma yapılarak iki yönlü sürdürülüyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde (Bahçe kavşağı mevkii) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 10-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım, tek şeritten sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle kısa sürelerle kapatılmak suretiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.