Hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var? 1 Ağustos Cumartesi - 2 Ağustos Pazar hangi sınav var?

Her hafta sonu çok kritik sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta da yine yüz binler sınava girecek. Önemli sınavlar için hazırlananlar her hafta bir aksilik yaşamamak için sorgulama yapıyor. Sıkça gelen soru "Hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var" oluyor.

1 Ağustos Cumartesi - 2 Ağustos Pazar hangi sınav var?

1 - 2 Ağustos 2026 (cumartesi - pazar): ATA AÖF (Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları uygulanacak.

2 Ağustos Pazar günü ise ALES sınavı gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'ta başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.