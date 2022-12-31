HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı

Arslan, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına neden olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan bütün önlemler ve asgari ücrete yapılan yüzde 100'e varan artışlara ek olarak 2023'te yapılacak yeni düzenlemelerle sorunların daha da

azalacağına inandıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak 2023 yılında, ekonomik krizlerin olmadığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü, istihdamın arttığı ve işsizliğin azaldığı daha güçlü bir Türkiye umut ediyoruz. Ülkemizin krizlere, enflasyona ve hayat pahalılığına karşı daha etkin tedbirleri ve politikaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süreçler göz önüne alındığında, çalışanlar üzerindeki ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, kriz süresince tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini, vergi dilimlerinin ücretlere yapılan zam oranlarına paralel olarak yeniden düzenlenmesini ve aile yükümlülüklerini dikkate alan hakkaniyetli bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

EYT düzenlemesine de değinen Arslan, taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilecek olmasının da önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını ifade etti.

Arslan, konfederasyon olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve emeklilerin refah düzeyinin artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Ülkenin yaşadığı tüm krizlerin çözümü ve daha güçlü bir Türkiye için sendikal örgütlenmeye, işbirliğine ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç bulunduğunu belirten Arslan, çalışanları HAK-İŞ'te örgütlenmeye davet etti.​​​​​