Hakem Heyeti'nden emsal karar: Yanlış yakıtın faturası istasyona çıktı

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda aracına hatalı yakıt doldurulan sürücü, yaşadığı mağduriyetin ardından Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda heyet, sürücünün uğradığı zararların karşılanmasına karar verdi.

Merkez Kocasinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan Ü.A'nın kullandığı otomobil, kısa süre sonra arıza vererek yolda kaldı.

Aracını güvenli bir noktaya çeken sürücü, çekici yardımıyla otomobilini servise götürdü. Serviste gerçekleştirilen teknik kontrollerde, araca motorin yerine benzin konulduğu tespit edildi.

Hakem heyeti "ayıplı hizmet" kararı verdi

Araçta meydana gelen arızanın ardından gerekli rapor ve belgeleri toplayan Ü.A, zararının karşılanması talebiyle Kayseri Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğu sonucuna ulaştı.

Karar kapsamında sürücüye 57 bin 965 lira araç hasarı, 3 bin 287 lira ikame araç gideri, 1920 lira çekici ücreti ve yanlış doldurulan 1000 liralık yakıt bedelinin ödenmesine hükmedildi.

"Kaskoları bozulmadan zararlarını karşılayabilirler"

Ü.A'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, müvekkilinin aracına yanlış türde yakıt konulması nedeniyle oluşan zararın karşılanması amacıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını belirtti.

Hakem heyetinin taleplerine olumlu yanıt verdiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz."