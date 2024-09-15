Hakiki Koç yeniden gündem oldu! Hakiki Koç Turizm iflas mı etti? İşte yanıtı...

Hakiki Koç 1963 yılında İzmir merkezli olarak kuruldu. Uzun seneler yurtiçinde ve yurtdışında seferler düzenledi. Firmaya ait ilk filo dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu.

İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kadar geniş bir alanda hizmet veren Hakiki Koç, zamanla uluslararası seferlerle de büyüdü.

Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası taşımacılık hizmetleri, firmanın adını yurtdışına taşıdı.

Kurucusu Mehmet Niyazioğlu’nun ölümünü takiben yönetimsel sorunlar yaşayan firmanın 2010’da Asya Tur’a satıldığı öne sürülmüştü. Fakat aradan geçen uzun yıllara rağmen Hakiki Koç Turizm’in esamesi taşımacılık sektöründe okunmuyor.