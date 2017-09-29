Hakkari ve Ağrı'da çatışma
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Ağrı'da da 3 korucu şehit olurken, 4 terörist öldürüldü.
Hakkari ve Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Ağrı Doğubeyazıt'ta yürütülen operasyon sırasında bugün çıkan çatışmada 3 korucu şehit oldu, 4 terörist öldürüldü.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada ise 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı terörist de öldürüldü.