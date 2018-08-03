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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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