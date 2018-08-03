Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA