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Hakkari'de bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Zer Tepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Hakkari'de bir asker şehit oldu
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA

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