Hakkari'de EYP infilak etti: 2 korucu şehit
Hakkari'nin Şemdinli'de göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP infilak etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.
Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.
Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.