Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

23 Ekim 2017

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 31 bölgenin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari sınırları içerisinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölgenin, 26 Ekim saat 00.01'den 9 Kasım saat 23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirilen açıklamada, belirtilen bölgelere izinsiz girilmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA