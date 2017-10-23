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Hakkari'de patlama: 1 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Hakkari'de patlama: 1 asker şehit
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Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: DHA

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