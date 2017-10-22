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Hakkari'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı bölgelerde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı bölgelerde devam eden terörle mücadele operasyonları nedeniyle 22 ve 23 Ekim tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Şemdinli'ye bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim saat 05.00'ten 23 Ekim saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır"

Kaynak: AA

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