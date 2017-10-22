Hakkari'de sokağa çıkma yasağı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı bölgelerde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı bölgelerde devam eden terörle mücadele operasyonları nedeniyle 22 ve 23 Ekim tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Şemdinli'ye bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim saat 05.00'ten 23 Ekim saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır"
Kaynak: AA