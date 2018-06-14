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Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

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