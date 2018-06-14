Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
Çukurca'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
Kaynak: AA