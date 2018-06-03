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Hakkari'de terör saldırısı: 3 şehit

PKK'lı teröristlerin, yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 3 şehit
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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Kuzey Irak sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından tanksavar saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır." denildi. 

Kaynak: İHA

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