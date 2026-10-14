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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasında arama başlattı. Kanala kayyum atanırken yayınlar da durduruldu. Şimdi binlerce kişi "Halk TV'ye kayyum mu atandı, neden kayyum atandı", "Halk TV kapatıldı mı" sorusuna cevap arıyor.

Halk TV'ye kayyum mu atandı, neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Cafer Mahiroğlu’na yönelik suçlamaların belediyelerden alınan ihaleler üzerinden bir televizyon kanalına finansman sağlanması iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, Mahiroğlu’na ilişkin MASAK verilerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği ifade edildi.