Halkbank için kritik gün

Halkbank'ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı iddiasıyla yaptığı temyiz başvurusunun ilk duruşması ABD Yüksek Mahkemesi'nde bugün yapılacak.

Halkbank, Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Kanunu'nun temyiz başvurusunu desteklediğini ifade ederken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yasanın ceza davaları için geçerli olmadığını ve uygulanmış olsa bile, Halkbank'ın adımlarının, ticari faaliyetleri içeren görevi kötüye kullanma nedeniyle yasanın egemen dokunulmazlık istisnası kapsamına girdiğini iddia ediyor.

Uluslararası hukuk kapsamında bir devletin başka devlete kendi mahkemelerinde dava açmasının yasak olduğuna dikkat çeken Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, bu davadaki kararlara kadar "yabancı bir ülkenin veya kurumlarının ceza davalarına hiçbir mahkemenin müsaade etmediğini" açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank'ın iddialarını emsalsiz olarak nitelendirerek buna karşı çıktı.