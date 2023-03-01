Haluk Levent kayıp çocuklar için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklarının kaybolduğunu belirten aileler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı.

Şarkıcı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, şunları belirtti:

"Kaybolan çocukları hastanelere ve defin birimlerine biz de soruyoruz.

Çocuklarını bulamayan aileler bu twitin altına isim ve adres bilgisi yazsın.

Bizler de ipin ucundan tutalım.

Depremin ilk günü böyle bir sistemle birçok kişi bulunmuştu.

Bir çocuğumuza bile ulaşsak ne mutlu."