Hamas'ın bıraktığı 13 rehineye karşı 39 Filistinli serbest

İsrailli televizyonların aktardığına göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edilen 13 İsrailli esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileri ile buluştu.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti. Buna karşılık, İsrail’deki iki hapishanede tutulan 39 Filistinli esir de serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti. Öte yandan İsrail ise Filistinli 39 tutsağı serbest bıraktını açıkladı...