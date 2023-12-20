Hamile sevgilisini öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet!

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe ve tarafların avukatları katıldı.

Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine verilen söz üzerine, "Ben buraya namusum ve şerefim için geldim." dedi.

Öldürülen Hazal Alpyörük'ün savunmasını yapan avukatı ise sanığın pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Sanığa takdir indirimi uygulanmamasını, mağdurdan sanığa gelen haksız bir eylem olmaması dolayısıyla haksız tahrik indiriminin de uygulanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İndirimsiz ceza

Mahkeme heyeti, sanığın Kadir Meşe'yi Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 K maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Ne olmuştu?

Bandırma ilçesinde 15 Şubat 2022'de Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde 19 yaşındaki Alpyörük ile Meşe arasında tartışma çıkmıştı.

Meşe tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan 3 aylık hamile Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olan ve tutuklanan Kadir Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde yapılan DNA testi sonucunda, maktulün karnında ölen bebeğin babasının Meşe olduğu belirlenmişti.