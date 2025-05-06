Hangi mesleklere erken emeklilik kısıtlaması geldi? SGK erken emeklilik meslekte yıpranma payı nedir, neden kaldırıldı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) kapsamında yapılan bildirimlerde bazı meslek kodlarına sınırlama getirdi. Bu flaş gelişmenin hemen ardından vatandaşlar "Hangi mesleklere erken emeklilik kısıtlaması olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan "SGK erken emeklilik meslekte yıpranma payı nedir?" sorusu da sıkça geliyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) uygulamasında erken emeklilik hakkının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Yayınlanan genel yazıyla birlikte, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışanların FHSZ'ye tabi işyerlerinden yapılan bildirimlerinde belirli meslek kodlarına sınırlama getirildi.
Bu gelişme ile birlikte "Hangi mesleklere erken emeklilik kısıtlaması geldi? SGK erken emeklilik meslekte yıpranma payı nedir, neden kaldırıldı?" soruları gündem oldu.
Yıpranma payı nedir?
Yıpranma payı, zorlu ve riskli koşullarda çalışan belirli meslek gruplarına, erken emeklilik ve maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir haktır. Türkiye’de 2008 yılında başlatılan bu uygulama, çalışanların mesleki yıpranmışlıklarını telafi etmeyi hedefliyor.
İşte o meslekler ve kodları...
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Ö
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel
1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve
Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel
1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,
1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Ö
1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ö
1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Ö
1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Ö
1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi
1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik Ö
1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal Ö
İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan
1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları Ö
1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü
1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi
1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)
1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)
1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi
1120.45 Yönetici-Spor Kulübü
1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler
1120.49 Rektör
1120.50 Rektör Yardımcısı
1120.54 İç Denetim Başkanı
1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)
1120.56 Genel Müdür-Madencilik
1211.01 Bütçe Müdürü
1211.02 Döner Sermaye Müdürü
1211.03 İdari İşler Müdürü
1211.04 Fon Yöneticisi
1211.05 İdari Ve Mali İşler Müdürü
1211.06 Muhasebe Müdürü
1211.07 Saymanlık Müdür Yardımcısı
1211.08 Saymanlık Müdürü
1211.09 Şirket Genel Sekreteri
1211.12 Yatırım Fonu Müdürü
1211.13 Banka Müdürü
1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü
1211.15 Hazine Müdürü (Banka)
1211.16 Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)
1211.18 Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
1211.19 Risk Yönetim Müdürü (Banka)
1211.20 Kredi Müdürü (Banka)
1211.21 Finans Müdürü (Banka)
1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)
1211.23 Muhasebe Müdür Yardımcısı
1211.24 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1212.02 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
1212.04 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
1213.01 Planlama Müdürü
1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
1213.03 Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat
1213.04 Yönetici-Sigorta
1213.05 Güvenlik Müdürü
1213.08 Şube Müdürü
1213.10 Özel Kalem Müdürü
1213.11 Politika Müdürü
1213.12 Milli Emlak Müdürü
1213.13 Yazı İşleri Müdürü
1213.14 Gümrük Müdürü
1213.15 SPA Merkezi Müdürü
1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri
1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
1213.18 Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
1213.19 Bölge Müdürü
1213.20 Proje Danışmanı
1213.21 İcra Müdürü
1213.22 Serbest Bölge Müdürü
1213.23 Müdür Yardımcısı
1213.24 Proje Grup Başkanı
1213.25 Proje Yöneticisi
1213.26 Yönetim Danışmanı
1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)
1219.02 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
1219.05 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
1219.06 Ticaret Sicili Müdürü
1219.07 Tesis Yöneticisi
1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri
1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri
1221.05 Satış Müdürü/Yöneticisi
1221.06 Satış Müdürü
1221.07 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
1221.08 Pazarlama Müdürü
1221.09 Operasyon Yöneticisi
1221.10 İthalat-İhracat Müdürü
1221.11 Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
1221.12 Satış Müdürü Yardımcısı
1221.13 Uluslararası Ticaret Uzmanı
1221.14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi
1222.01 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
1222.03 Kurumsal İletişim Müdürü
1223.01 Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
1223.02 ARGE Şefi
1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
1223.06 Tasarım Müdürü
1223.07 Teknoloji Transfer Uzmanı
1311.01 Hayvancılık İşletme Yöneticisi
1311.02 Çiftlik Yöneticisi
1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04 Kooperatif Başkanı
1311.05 Kooperatif Müdürü
1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı
1311.08 Katip Üye (Kooperatif)
1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)
1312.02 Yönetici (Balıkçılık)
1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü
1321.05 Ürün Müdürü
1321.06 Kalite Kontrol Müdürü
1321.07 Enerji Yöneticisi
1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)
1321.09 Kalite Güvence Müdürü
1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)
1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı
1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi
1323.01 Proje Müdürü
1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü
1323.04 İnşaat Direktörü
1323.05 Saha İnşaat Müdürü
1323.06 Sözleşme Yöneticisi
1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)
1323.09 Yapı İşleri Müdürü
1324.01 Liman İşletme Müdürü
1324.02 LPG Mesul Müdürü
1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
1324.07 Dağıtım Müdürü
1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve
1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
1324.13 Havacılık Yöneticisi
1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi
1330.01 Yönetici (Haberleşme)
1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)
1330.04 Yazılım Müdürü
1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
1330.06 Yazılım Koordinatörü
1330.07 Sistem Koordinatörü
1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)
1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü
1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü
1343.03 Huzurevi Koordinatörü
1343.04 Huzurevi Müdürü
1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü
1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü
1344.03 Sosyal Yardım Müdürü
1344.04 Vakıf Müdürü
1345.01 Dekan
1345.02 Okul Müdürü
1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
1345.04 Müdür (Anaokulu)
1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
1345.06 Eğitim Yöneticisi
1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi
1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi
1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi
1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)
1349.16 Laboratuvar Müdürü
1349.17 Zabıta Müdürü
1411.01 Pansiyon İşletmecisi
1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel
1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)
1411.04 Motel Müdürü
1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
1411.06 Gece Müdürü (otel)
1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
1411.08 Otel Müdürü
1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant
1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)
1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi
1412.01 Bar Müdürü
1412.02 Restoran Yöneticisi
1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi
1412.05 İ Restoran Müdürü
1412.06 Restoran İşletmecisi
1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü
1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı
1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi
1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi
1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)
1420.03 Market Müdürü
1420.04 Mağaza Müdürü
1420.05 Balık Toptancısı
1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü
1420.09 Satış Yöneticisi
1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi
1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1431.03 Halı Saha İşletmecisi
1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi
1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri
1439.02 Gemi Acente Yetkilisi
1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
1439.04 Otomotiv Servis Müdürü
2120.01 Aktüer
2120.02 Demograf
2120.03 İstatistikçi
2120.04 Matematik Mühendisi
2120.05 Matematikçi
2120.06 Yöneylem Araştırmacısı
2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
2120.08 Matematik Bilgisayar Bilimcisi
2120.09 İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi
2120.10 Bilgisayar Bilimcisi
2132.10 Tarla Ziraati Uzmanı
2132.11 Pedolog (Toprak Bilimci)
2132.12 Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
2132.14 Su Ürünleri Mühendisi
2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri)
2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
2132.19 Ziraat Mühendisi
2132.20 Tarım Müşaviri/Danışmanı
2132.21 Orman Mühendisi
2132.22 Orman Endüstri Mühendisi
2132.23 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.24 Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
2132.25 Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
2132.26 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
2132.27 Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
2132.28 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
2132.29 Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji
2132.30 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
2132.31 Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
2132.32 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)
2132.33 Su Bilimleri ve Mühendisi
2132.34 Organik Tarım İşletmecisi
2132.35 Organik Tarım Kontrolörü
2132.36 Organik Tarım Sertifikeri
2132.37 İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
2132.38 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
2132.39 İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
2132.40 Tarımsal Genetik Mühendisi
2132.41 Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)
2132.42 Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.43 Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi)
2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
2149.23 Gemi ve Yat Tasarımcısı
2149.25 Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı
2161.01 Mimar
2161.02 İç Mimar
2161.03 Baş Mimar
2162.01 Peyzaj Mimarı
2162.02 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı
2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
2163.02 Endüstriyel Tasarımcı
2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
2163.04 Dekoratif El Sanatları Teknisyeni
2163.05 Stilist
2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni
2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
2163.08 Hazır Giyim Teknikeri
2163.09 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi
2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım
2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
2163.14 Moda Tasarımcısı
2163.15 Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
2163.16 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
2163.17 Brode Tasarımcısı
2163.18 Tekstil Tasarımcısı
2163.19 Moda ve Tekstil Tasarımcısı
2163.20 Stil Ve İmaj Danışmanı
2163.21 Takı İmalat Teknisyeni
2163.22 El Sanatları Tasarımcısı
2163.23 Desinatör (Tekstil)
2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı
2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı
2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri
2163.27 Gelinlik Stilisti
2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.29 Mobilya Tasarımcısı
2163.30 Mücevherat Mühendisi
2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı
2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı
2163.33 ARGE Elemanı
2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü
2163.35 Moda Tasarım Teknikeri
2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı
2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )
2163.38 Koku Uzmanı
2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü
2164.01 Şehir (Kent) Plancısı
2164.02 Trafik Planlamacısı
2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)
2164.04 Numarataj Elemanı
2165.01 Arazi Topoğrafı
2165.02 Diğer Topoğraflar
2165.03 Fotogrametrist
2165.04 Harita Mühendisi
2165.06 Su Topoğrafı
2165.07 Topoğraf
2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
2165.09 Hidrolog
2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
2165.11 Hidrolog Yardımcısı
2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı
2166.01 Grafiker
2166.02 Web Tasarımcısı
2166.03 Sayfa Sekreteri
2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı
2166.06 Grafik Tasarımcısı
2166.07 Grafik Teknisyeni
2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri
2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri
2166.10 Grafik Animasyoncu
2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
2166.12 Yayın Tasarımcısı
2166.13 Çizer (İllüstratör)
2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı
2166.15 Sayfa Operatörü
2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu
2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı
2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)
2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)
2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)
2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı
2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri
2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı
2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri
2250.01 Veteriner Hekim
2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)
2250.03 Halk Sağlığı Veterineri
2250.04 Hayvan Patalogu
2250.05 Hayvancılık Mütehassısı
2250.06 İntörn Veteriner
2250.07 Diğer Veterinerler
2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi
2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi
2310.19 Ö Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi
2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
2310.29 Botanik Öğretim Üyesi
2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim
2310.33 ÜCoğrafya Öğretim Üyesi
2310.34 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.38 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.48 Öğretim Görevlisi
2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi
2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim
2310.52 ÜElektrik Makinaları Öğretim Üyesi
2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi
2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
2310.57 Ö Ü Elektronik Öğretim Üyesi
2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim
2310.59 ÜEndodonti Öğretim Üyesi
2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
2310.63 Enerji Öğretim Üyesi
2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi
2310.77 Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi
2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi
2310.84 Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
2310.91 Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi
2310.94 Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
2310.95 Ö Ü Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve
2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi Ö Ü
2310.97 Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi
2311.00 Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi
2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi
2311.03 Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi
2311.06 İktisat Öğretim Üyesi
2311.07 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.09 İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.10 İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.11 Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi
2311.13 Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro)
2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ö Ü
2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi
2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.21 Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı
2311.22 Ö Ü Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
2311.23 Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.24 Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.25 Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
2311.28 Ö Ü Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay)
Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.29 Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.30 Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi
2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi
2311.42 Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi
2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.44 Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi
2311.46 Okutman (Almanca)
2311.47 Okutman (Fransızca)
2311.48 Okutman (İngilizce)
2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
2311.50 Okutman (Türk Dili)
2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2311.55 Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim
2311.56 Ü
Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi
2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi
2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2311.63 Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.64 Prohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.65 Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi
2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi
2311.70 Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.71 Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi
2311.74 Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi
2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi
2311.81 Tarih Öğretim Üyesi
2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler
2311.83 Ö Ü Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi
2311.85 Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi
2311.86 Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
2311.88 Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi
2311.89 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.90 Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
2311.95 Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
2312.01 Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim
Ü
2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
2312.06 Yapı Öğretim Üyesi
2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
2312.13 Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi
2312.16 Araştırma Görevlisi
2320.01 Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni
2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
2320.04 Yapı Ressamlığı Öğretmeni
2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni
2320.06 Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme
2320.07 ÖBesin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni
2320.11 Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.12 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni
2320.13 Çocuk Gelişimi Öğretmeni
2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.17 Döküm Öğretmeni
2320.18 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni
2320.19 El Sanatları Öğretmeni
2320.20 Elektrik Öğretmeni
2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
2320.25 Enerji Öğretmeni
2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni
2320.27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Ö
2320.28 Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.29 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni
2320.31 Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.32 Grafik /Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.34 Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.35 Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.36 Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni
2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
2320.39 İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni
2320.40 İşletme Öğretmeni
2320.41 Kalıp Öğretmeni
2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve
2320.44 Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni
2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.46 Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.50 Matbaa Öğretmeni
2320.51 Mekatronik Öğretmeni
2320.52 Metal İşleri Öğretmeni
2320.53 Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.54 Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.56 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni
2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni
2320.58 Model Öğretmeni
2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni
2320.60 Muhasebe Grubu Öğretmeni
2320.61 Nakış Öğretmeni
2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
2320.63 Otomotiv Öğretmeni
2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
2320.65 Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.67 Resim / Grafik Öğreticisi
2320.68 Resim/ Resim İş Öğretmeni
2320.69 Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.70 Sanat Tarihi Öğretmeni
2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni
2320.72 Seramik Öğretmeni
2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği
2320.74 ÖSosyal Bilgiler Öğretmeni
2320.75 Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.76 Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.77 Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.78 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni
2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.80 Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.81 Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.82 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni
2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.84 Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.85 Tekstil Öğretmeni
2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni
2320.87 Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni2320.88 Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.89 Tesisat Öğretmeni
2320.90 Talaşlı (Tesviye ) Üretim Öğretmeni
2320.91 Trikotaj Öğretmeni
2320.92 Turizm Ve Otelcilik Grubu Öğretmeni
2320.93 Yapı/Yapı Ressamı/Harita ve Kadastro Öğretmeni
2320.94 Yapı Öğretmeni
2320.96 Adalet Öğretmeni
2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni
2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
2321.03 Bahçecilik Öğretmeni
2321.04 Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni
2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni
2321.08 Diş Protez Öğretmeni
2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
2321.11 Fotoğraf Öğretmeni
2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni
2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni
2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni
2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
2321.18 ÖHasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni
2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
2321.21 Hemşirelik Öğretmeni
2321.22 İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
2321.24 İzabe Öğretmeni
2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni
2321.28 Meteoroloji Öğretmeni
2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni
2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni
2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni
2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni
2321.35 Radyo - Televizyon Öğretmeni
2321.36 Radyoloji Öğretmeni
2321.37 Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni
2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni
2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni
2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni
2321.48 Kaynak Öğretmeni
2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
2321.51 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmeni
2321.52 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmeni
2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni
2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
2321.56 Görsel Sanatlar Öğretmeni
2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
2330.02 Biyoloji Öğretmeni
2330.03 Coğrafya Öğretmeni
2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
2330.05 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni
2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
2330.07 Felsefe Grubu Öğretmeni
2330.08 Fizik Öğretmeni
2330.09 Kimya Öğretmeni
2330.10 Matematik Öğretmeni
2330.11 Müzik Öğretmeni
2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni
2330.13 Fen Bilgisi Öğretmeni
2330.14 Tarih Öğretmeni
2330.15 Yabancı Dil Öğretmeni
2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
2341.02 Türkçe Öğretmeni
2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri
2341.04 Sınıf Öğretmeni
2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni
2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni
2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni
2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
2342.03 Çocuk Gelişimcisi
2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı
2351.03 Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
2351.04 Test Geliştirme Uzmanı
2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı
2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı
2351.07 Okul Müfettişi
2351.08 Eğitim Teknoloğu
2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı
2352.01 Özel Eğitim Öğretmeni
2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.05 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni
2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni
2352.08 İşaret Dili Tercümanı
2352.09 İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı
2353.01 İtalyanca Öğretmeni
2353.02 Japonca Öğretmeni
2353.03 İspanyolca Öğretmeni
2353.04 Fransızca Öğretmeni
2353.05 Rusça Öğretmeni
2353.06 Arapça Öğretmeni
2353.07 Almanca Öğretmeni
2353.08 İngilizce Öğretmeni
2353.09 Çince Öğretmeni
2353.10 Yunanca Öğretmeni
2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
2353.12 Macarca Öğretmeni
2353.13 Bulgarca Öğretmeni
2353.14 Urduca Öğretmeni
2353.15 Hollandaca Öğretmeni
2353.16 Farsça Öğretmeni
2353.17 Hintçe Öğretmeni
2353.18 Korece Öğretmeni
2353.19 Latince Öğretmeni
2353.20 Lehçe Öğretmeni
2353.21 Osmanlıca Öğretmeni
2354.01 Piyano Eğitmeni
2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.03 Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
2355.04 Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
2355.05 Resim - Resim İş Öğretmeni
2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni
2356.01 Bilgisayar Eğiticisi
2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı
2359.01 Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
2359.02 Diğer Öğretmenler
2359.03 Rehber Öğretmen
2359.04 Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)
2359.05 Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
2359.06 Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
2359.07 Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
2359.08 Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
2359.09 Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
2359.10 Usta Öğretici (Deri Giyim)
2359.11 Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
2359.12 Usta Öğretici (Duvarcılık)
2359.13 Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
2359.14 Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
2359.15 Usta Öğretici (Gemi İnşa)
2359.16 Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
2359.17 Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı)
2359.18 Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar
2359.19 Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
2359.20 Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
2359.21 Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
2359.22 Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
2359.23 Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
2359.24 Usta Öğretici (Kaloriferci)
2359.25 Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
2359.26 Usta Öğretici (Model Makinecilik)
2359.27 Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
2359.28 Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
2359.29 Usta Öğretici (Restorasyon)
2359.30 Usta Öğretici (Sıvacılık)
2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)
2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)
2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)
2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)
2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)
2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)
2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)
2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)
2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)
2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)
2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık)
2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım
2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
2359.75 Usta Öğretici (plastik İşlemeciliği)
2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)
2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)
2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış
2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri
2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)
2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)
2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)
2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
2359.92 Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
2359.93 Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.94 Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
2359.95 Usta Öğretici (Ahşap Karoserciliği)
2359.96 Usta Öğretici (Ahşap Yat ve Tekne Yapımı)
2359.97 Usta Öğretici (Anahtarcılık ve Çilingirlik)
2359.98 Usta Öğretici (Avize İmalatçılığı)
2359.99 Usta Öğretici (Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış
2360.00 Usta Öğretici (Bilgisayar Teknik Servisçiliği)
2360.01 Usta Öğretici (bobinajcılık)
2360.02 Usta Öğretici (Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
2360.03 Usta Öğretici (Cam Ürün İşlemeciliği)
2360.04 Usta Öğretici (Cam Ürün Üretimi)
2360.05 Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
2360.06 Usta Öğretici (Çelik Yapılandırmacılığı)
2360.07 Usta Öğretici (Çiçek Düzenlemeciliği)
2360.08 Usta Öğretici (Deri İşlemeciliği)
2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve
2360.10 Usta Öğretici (Doğramacılık)
2360.11 Usta Öğretici (Dökümcülük)
2360.12 Usta Öğretici (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü)
2360.13 Usta Öğretici (Elektrikli Ev Aletleri Teknik
2360.14 Usta Öğretici (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve
2360.15 Usta Öğretici (Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış
2360.16 Usta Öğretici (İplikçilik)
2360.17 Usta Öğretici (Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı)
2360.18 Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
2360.19 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Öncesi)
2360.20 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Sonrası)
2360.21 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (baskı)
2360.22 Usta Öğretici (Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı)
2360.23 Usta Öğretici (Mobilya Satış Elemanlığı)
2360.24 Usta Öğretici (Model ve Kalıp Hazırlama)
2360.25 Usta Öğretici (Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
2360.26 Usta Öğretici (Örmecilik)
2360.27 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve
2360.28 Usta Öğretici (Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik
2360.29 Usta Öğretici (Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
2360.30 Usta Öğretici (Seramik Dekorlama)
2360.31 Usta Öğretici (Seramik Şekillendirme)
2360.32 Usta Öğretici (Servis Elemanlığı)
2360.33 Usta Öğretici (Soğutma ve İklimlendirme)
2360.34 Usta Öğretici (Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
2360.35 Usta Öğretici (Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları
2360.36 Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.37 Usta Öğretici (Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış
2360.38 Usta Öğretici (Vargel-Planyacılık)
2360.39 Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış
2360.40 Diksiyon Eğitmeni
2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)
2360.43 Usta Öğretici (Diğer)
2360.44 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı
2360.45 Belletici
2360.46 Hızlı Okuma Eğitmeni
2360.47 Uzman Öğretici
2360.48 Eğitmen
2360.49 İple Erişim Eğitmeni
2411.01 Bütçe Uzmanı
2411.02 Hesap Kontrolörü
2411.03 Hesap Uzmanı
2411.04 Kontrolör (Banka)
2411.05 Mali Denetçi
2411.06 Mali Kontrolör
2411.07 Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir
2411.08 Muhasebe Şefi
2411.09 Muhasebeci
2411.10 Muhasip
2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)
2411.12 Serbest Muhasebeci
2411.13 Yeminli Mali Müşavir
2411.14 Yönetim Muhasebecisi
2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)
2411.16 Gelirler Kontrolörü
2411.17 Gelirler Uzmanı
2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı
2411.19 Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı
2411.20 Maliyet Kontrol Koordinatörü
2411.21 İç Kontrolör Yardımcısı
2411.22 Maliyet Analiz Uzmanı
2411.23 Maliyet Analiz Bütçe Şefi
2411.24 Defterdarlık Uzmanı
2411.25 Vergi Uzmanı
2412.01 Finansman Planlamacısı
2412.02 Finansman Sorumlusu
2412.03 Gayrimenkul Planlamacısı
2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
2412.05 Yatırım Danışmanı
2412.06 Hazine Uzmanı (Banka)
2412.07 Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
2412.08 Hazine ve Maliye Uzmanı
2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı
2412.10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
2413.01 Bono Analisti
2413.02 Finans Analisti
2413.03 Mali Analist
2413.04 Tahvil Analisti
2413.05 Yatırım Analisti
2413.06 Proje Finans Uzmanı
2413.07 Menkul Değerler Danışmanı
2413.08 Finansman Yöneticisi
2413.09 Finans Uzmanı
2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı
2413.11 Yatırım Uzmanı
2413.12 Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası)
2413.13 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Uzmanı
2421.01 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
2421.02 Organizasyon Ve Yöntem Analisti
2421.03 Yönetim Analisti
2421.04 Danışman (Müşavir)
2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
2421.06 KOBİ Danışmanı
2421.07 Girişimcilik Uzmanı
2421.08 Organizasyonel Gelişim Uzmanı
2422.01 İş İstihbarat Memuru
2422.02 İş Politikası Analisti
2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2422.04 Denizcilik Uzmanı
2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı
2422.07 Etik ve Uyum Yöneticisi
2423.01 İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)
2423.02 İstihdam Uzmanı
2423.03 İş Analisti
2423.04 Kariyer Danışmanı
2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı
2423.06 Meslek Analizcisi
2423.07 Mesleki Rehberlik Danışmanı
2423.08 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı
2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı
2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
2423.12 İş Geliştirme Uzmanı
2423.13 Uzman (Genel)
2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)
2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
2423.16 İş ve Meslek Danışmanı
2423.17 Eğitim Danışmanı
2423.18 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
2423.19 İşe Alım Uzmanı
2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
2423.21 Kariyer Psikolojik Danışmanı
2423.23 Personel Performansı Değerlendirme Uzmanı
2423.24 Sanatsal Yetenek Yöneticisi
2423.25 Özlük İşleri Uzmanı
2423.26 İşe Alım Personeli
2424.01 İşgücü Yetiştirme Uzmanı
2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
2424.03 Kurumsal Eğitmen
2431.01 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
2431.02 İlan Yazarı
2431.03 Pazar Araştırma Analisti
2431.04 Pazarlama Uzmanı
2431.05 Reklam Acentesi Yetkilisi
2431.06 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
2431.08 Reklamcı
2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
2431.11 Proje Satış Sorumlusu
2431.12 Sayısal Medya Yapımcısı
2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi
2432.02 Halkla İlişkiler Görevlisi
2432.03 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı
2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri
2432.06 Sosyal Medya Uzmanı
2432.07 İletişim Uzmanı
2432.08 Yeni Medya İçerik Yönetmeni
2432.09 Kurumsal İletişim Uzmanı
2432.10 Sosyal Medya Yöneticisi
2432.11 Medya ve İletişim Teknikeri
2432.12 Medya Takip Uzmanı
2433.01 Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)
2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı
2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
2433.04 Teknik Satış Temsilcisi
2433.05 Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
2434.01 BT Satış Sorumlusu
2434.02 BT Satış Elemanı
2511.01 Sistem Analisti (BT)
2511.02 Sistem Çözümleyici
2511.03 Sistem Mimarı/Tasarımcısı
2511.04 BT Çözümleri Uzmanı
2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi
2511.08 Sistem Uzmanı/Danışmanı
2511.09 BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)
2511.10 BT İş Analizi Elemanı
2511.11 Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
2511.12 Blok Zinciri Analisti
2511.13 Blok Zinciri Programcısı
2511.14 Dijital Dönüşüm Personeli
2511.15 Yapay Zeka Programcısı
2511.16 Yapay Zeka Sistem Analisti
2511.17 Bulut Bilişim Analisti
2512.01 Yazılım Mühendisi
2512.02 Bilgisayar Mühendisi
2512.03 Program Analisti
2512.04 Yazılım Tasarımcısı
2512.05 Yazılım Geliştiricisi
2512.06 Yapay Zeka Mühendisi
2512.07 Yazılım Geliştirme Teknisyeni
2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
2513.02 Web Programcısı
2513.03 Animasyon Programcısı
2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı
2513.05 İnternet Geliştiricisi
2513.06 Çoklu Ortam Programcısı
2513.07 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
2513.08 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası
2514.01 Bilgisayar Programcısı
2514.02 Sistem Programcısı
2514.03 Uygulama Programcısı
2514.04 Mikrodenetleyici Programcısı
2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı
2514.06 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
2514.07 Bilişim Personeli
2514.08 Oyun Geliştirme Uzmanı
2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı
2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı
2519.02 Sistem Değerlendirmecisi
2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
2519.04 Yazılım Test Edicisi
2519.05 Sistem Test Edicisi
2519.06 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim)
2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı
2519.08 Etik Hacker
2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi
2521.02 Veri Tabanı Analisti
2521.03 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
2521.04 Veri Tabanı Mimarı
2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı
2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
2521.07 Veri Bilimci
2521.08 İş Zekası Uzmanı
2521.09 Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
2521.10 Veri Mühendisi
2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi
2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı
2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)
2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti
2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni
2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı
2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)
2529.05 Bilgi Güvenliği Uzmanı
2529.06 İşletme Enformatiği Uzmanı
2529.07 Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
2529.08 Adli Bilişim Mühendisi
2529.09 Siber Güvenlik Uzmanı
2529.10 Kişisel Verileri Koruma Uzmanı
2529.11 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
2611.01 Hukuk Müşaviri
2611.02 Avukat
2611.03 Dava Vekili
2611.04 Hukukçu (Genel)
2619.02 Noter
2619.03 Adalet Uzmanı
2619.04 Arabulucu
2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
2621.02 Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
2621.03 Arşivci
2621.04 Küratör
2621.05 Müze Uzmanı
2621.06 Sanat ve Kültür Yöneticisi
2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
2622.02 Kütüphaneci
2622.03 Kitap Pataloğu
2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)
2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi
2631.01 Ekonomist
2631.02 Ekonomist-Uzman
2631.03 Çalışma Ekonomisti
2631.04 Ekonometrist
2631.05 İşletmeci
2631.06 İslam Ekonomisti
2631.07 Kredi Analisti (Banka)
2631.08 Politika ve Ekonomi Uzmanı
2631.09 Ev Ekonomisti
2632.01 Antropolog
2632.02 Coğrafyacı
2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim
2632.04 Sosyolog
2632.05 Arkeolog
2632.06 Sosyal Antropolog
2632.07 Fiziki Antropolog
2632.08 Halkbilimci (Folklorcu)
2632.09 Etnolog
2632.11 Hititolog
2632.12 İnsan ve Toplum Bilimcisi
2633.01 Siyaset Bilimci
2633.02 Tarihçi
2633.03 Sanat Tarihçisi
2633.04 Felsefeci
2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)
2633.06 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
2633.07 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
2633.08 Bilim Tarihçisi
2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı
2635.14 Aile Danışmanı
2635.15 Oyun Terapisti
2636.01 Din Adamı
2636.02 Müftü
2636.03 Murakıp (Din İşleri)
2636.04 Din Görevlisi
2636.05 İmam
2636.06 Kuran Öğreticisi
2636.07 Vaiz
2636.08 İlahiyatçı
2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
2641.02 Kitap Editörü
2641.03 Kitap Yayıncısı
2641.04 Müellif-Yazar
2641.05 Teknik Yazar
2641.06 Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg
2641.07 Dramatik Metin Yazarı
2641.08 Deneme Yazarı
2641.09 İnteraktif Medya Yazarı
2641.10 Roman Yazarı
2641.11 Oyun Yazarı
2641.12 Şair
2641.13 Senaryo Yazarı
2641.14 Konuşma Metni Yazarı
2641.15 Reklam Yazarı
2641.16 Lektör
2641.17 Film Tasarımı ve Yönetmeni
2641.18 Film Tasarım ve Yazarı
2643.01 Dilbilimci
2643.02 Mütercim (Çevirmen)
2643.03 Çevirmen/Tercüman
2643.04 Türkolog
2643.05 Seslendirme Çevirmeni
2643.06 İşaret Dili Çevirmeni
2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
2643.08 Tercüman (Japonca)
2643.09 Tercüman (Çince)
2643.10 Tercüman (Arapça)
2643.11 Tercüman (İngilizce)
2643.12 Tercüman (İtalyanca)
2643.13 Tercüman (Rusça)
2643.14 Tercüman (İspanyolca)
2643.15 Tercüman (Fransızca)
2643.16 Tercüman (Almanca)
2643.17 Tercüman (Yunanca)
2643.18 Tercüman (Macarca)
2643.19 Tercüman (Bulgarca)
2643.20 Tercüman (Hintçe)
2643.21 Tercüman (Farsça)
2643.22 Tercüman (Korece)
2643.23 Tercüman (Latince)
2643.24 Tercüman (Lehçe)
2643.25 Tercüman (Osmanlıca)
2643.26 Tercüman (Hollandaca)
2643.27 Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
2643.28 Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
2643.29 Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
2643.30 Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
2643.31 Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
2643.32 Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
2643.33 Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.34 Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
2643.35 Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
2643.36 Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.37 Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
2643.38 Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
2643.39 Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
2643.40 Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
2643.41 Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
2643.42 Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
2643.43 Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
2643.44 Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
2643.45 Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
2643.46 Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
2643.47 Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
2643.48 Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
2643.49 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
2643.50 Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
2643.51 Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
2643.52 Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.53 Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
2643.54 Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
2643.55 Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
2643.56 Tercüman (Somalice)
2643.57 Tercüman (Danca)
2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü
2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
2651.03 Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
2651.04 Heykeltıraş
2651.05 Karikatürist
2651.06 Reklam Ressamı
2651.07 Ressam
2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı
2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
2651.10 Mahyacı
2651.11 Ebruzen
2651.12 Sedefkar
2651.13 Tezhip Sanatçısı/Müzehhip
2651.14 Minyatürcü
2651.15 Hattat
2651.16 Katı'an
2651.17 Kalemkar
2651.18 Seramik Sanatçısı
2651.19 Vitraycı (Cam Süslemeci)
2651.20 Hakkak
2651.21 Mozaik Sanatçısı
2651.22 İndirmeci (Cam)
2651.23 Ressam (Kumlama)
2651.24 Filografi Sanatçısı
2651.25 Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
2651.26 Edirnekari Sanatçısı
2651.27 Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı
2651.28 Cam Füzyoncu
2651.29 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı/
2652.01 Diğer Kompozitörler
2652.02 Bestekar/kompozitör
2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
2652.04 Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik)
2652.05 Koro Şefi
2652.06 Orkestra Şefi
2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra
2652.08 Şarkıcı/Ses Sanatkarı
2652.09 Opera Sanatçısı
2652.10 Müzisyen
2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)
2652.12 Piyanist
2652.13 Tuba Sanatçısı
2652.14 Trompet Sanatçısı
2652.15 Trombon Sanatçısı
2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
2652.17 Obua Sanatçısı
2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
2652.19 Korno Sanatçısı
2652.20 Viyola Sanatçısı
2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
2652.22 Flüt Sanatçısı
2652.23 Kontrbas Sanatçısı
2652.24 Arp Sanatçısı
2652.25 Keman Sanatçısı (Kemancı)
2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)
2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)
2652.29 Mehter Sanatçısı
2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)
2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
2652.32 Bağlama Sanatçısı
2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
2652.34 Bando Şefi
2652.35 Davulcu
2652.36 Zurnacı
2652.37 Cümbüş Sanatçısı
2652.38 Türk Halk Müziği Sanatçısı
2652.39 Türk Sanat Müziği Sanatçısı
2652.40 Darbukacı
2652.41 Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı
2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı
2653.02 Koreograf
2653.03 Bale Dansçısı
2653.04 Semazen
2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu
2653.06 Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
2653.07 Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
2653.08 Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
2653.09 Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
2653.10 Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
2653.11 Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
2653.12 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek
2653.13 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın
2653.14 Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
2653.15 Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
2653.16 Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
2653.17 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
2653.18 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
2653.19 Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
2653.20 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek
2653.21 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın
2653.22 Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
2653.23 Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
2653.24 Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
2653.25 Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
2653.26 Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
2653.27 Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
2653.28 Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
2653.29 Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
2653.30 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
2653.31 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
2653.32 Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
2653.33 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
2653.34 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın
2653.35 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
2653.36 Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
2653.37 Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
2653.38 Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
2653.39 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek
2653.40 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın
2653.41 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma
2653.42 Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
2653.43 Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
2653.44 Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
2653.45 Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
2653.46 Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
2653.47 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek
2653.48 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın
2653.49 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek
2653.50 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın
2653.51 Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
2654.03 Yapımcı-Sinema
2654.04 Yapımcı-Tiyatro
2654.05 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
2654.06 Prodüksiyon Amiri
2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı
2654.08 Sahne Yönetmeni
2654.09 Sinema Yönetmeni
2654.10 Işık Yönetmeni
2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)
2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
2654.14 Kurgu- Ses ve Görüntü Yönetmeni
2654.15 Televizyon Program Yönetmeni
2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)
2654.19 Kısa Film Yapımcısı
2654.21 Yönetmen
2654.22 Sahne Amiri
2654.23 Sahne Uzmanı
2654.24 Seslendirme Yönetmeni
2654.25 Sanat Yönetmeni (Film)
2654.26 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)
2654.27 İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
2654.28 Görüntü Yönetmeni
2654.29 Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
2655.01 Aktör (Oyuncu)
2655.02 Anlatıcı
2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
2655.04 Seslendirme Sanatçısı
2655.05 Tiyatro Oyuncusu
2655.06 Pandomim Oyuncusu
2659.01 Karagöz Sanatçısı
2659.02 Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
2659.03 Akrobat
2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları
2659.06 Palyaço
2659.07 Sihirbaz
2659.08 Trapezci
2659.09 Animatör
2659.10 Çocuk Animatörü
2659.11 Stand-up Komedyeni
2659.12 Vantrilok
3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri
3112.27 Harita Teknikeri
3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
3112.29 Harita Kadastro Teknikeri
3112.30 Kadastro Teknisyeni
3112.31 Harita Teknisyeni
3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri
3142.27 Bitki Koruma Teknikeri
3142.28 Bitkisel Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri
(Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama
3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
3142.30 Ziraat Teknisyeni
3142.31 Ziraat Teknikeri
3142.32 Organik Tarım Teknikeri
3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri
3142.34 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri
3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri
3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni
3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
3142.38 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı
3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
3142.40 Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri
3142.41 Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek
3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri
3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni
3142.44 Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tekniker
3142.45 Çay Teknolojisi Teknisyeni
3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.47 Süt İşleme Teknisyeni
3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
3142.49 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
3142.50 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
3142.51 Hububat İşleme Elemanı
3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.53 Tarım Teknikeri
3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri
3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni
3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3142.58 Tarımsal Laboratuvar Teknikeri
3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
3142.60 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
3142.61 Tarla Bitkileri Teknisyeni
3142.62 Hayvan Yetiştiricisi
3142.63 Süt ve Besi Hayvancılığı Sağlık Teknikeri
3142.64 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri
3142.65 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri
3142.66 Değirmencilik Teknisyeni
3142.67 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri
3142.68 Laboratuvar Teknikeri
3142.69 Laboratuvar Teknikeri/Tarımsal Laboratuvar
3142.70 Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri
3143.01 Orman Teknikeri
3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri
3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni
3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti
3151.02 Gemi Makine Zabiti
3151.03 Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
3151.04 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Teknisyeni
3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)
3151.06 Makine Enspektörü
3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
3151.08 Kompresörcü (Gemi)
3151.09 Denizcilik Teknisyeni
3151.10 Tren Ferisi Makinisti
3151.11 Gemi Yağcısı
3151.12 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
3151.13 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
3151.14 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
3151.15 Sınırlı Makine Zabiti
3151.16 Tarama Uzmanı Yardımcısı
3151.17 Deniz Buhar ve Motor Makinisti
3152.01 Dok Kaptanı
3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)
3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)
3152.06 Kılavuz Kaptan-Gemi
3152.07 Seyir Zabiti
3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Vardiya Zabiti
3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti
3152.10 Uzakyol Kaptanı
3152.11 Bot Kaptanı
3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti
3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü
3152.14 Tren Ferisi Kaptanı
3152.15 Güverte İşletme Teknisyeni/Gemi Yönetimi
3152.16 Romorkör Kaptanı
3152.17 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
3152.18 Yat Kaptanı
3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti
3152.20 Feribot Kaptanı
3152.21 Uzakyol Vardiya Zabiti
3152.22 Sınırlı Kaptan
3311.01 Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa
3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
3311.03 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek
3311.04 Kambiyocu
3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı
3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı
3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı
3312.01 Kredilendirme Görevlisi
3312.02 Mortgage Görevlisi
3313.01 Muhasebe Yardımcı Elemanı
3313.02 Maliye Meslek Elemanı
3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
3315.01 Mezatçı
3315.02 Muhammin
3315.03 Sigorta Eksperi
3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
3315.05 Nümismat
3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
3315.07 Başkeşifçi (Gemi)
3315.08 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı
3315.09 Permitmen
3321.01 Sigorta Acentesi Teknik Personeli
3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi
3321.03 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
3321.04 Sigortacı
3321.05 Sigorta Aracısı
3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı
3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi
3322.02 Ticari Reprezant
3322.03 Pazarlamacı
3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı
3322.05 Satış Temsilcisi / Plasiyer
3322.06 Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı
3322.07 Pazarlamacı (Kuruyemiş)
3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)
3322.09 Uluslararası Satış Elemanı
3322.10 Pazarlamacı (Çorap)
3322.11 Satış Sonrası Hizmet Personeli
3322.12 Pazarlama Sorumlusu
3322.13 Ürün Uzmanı
3322.14 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
3322.15 Kullanıcı Deneyimi Uzmanı
3322.16 Satış Sorumlusu
3322.17 Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı
3323.01 Mubayaacı
3323.02 Satın Alma Sorumlusu
3323.03 Satın Alma Görevlisi
3323.04 Satın Alma Şefi
3323.05 Satın Alma Uzmanı
3323.06 Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
3323.07 Zeytin Alıcısı/Meydancı
3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokerı
3331.01 Gümrük Müşaviri
3331.02 Dış Ticaret Uzmanı
3331.03 İthalat-İhracat Meslek Elemanı
3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı
3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı
3331.06 Gümrük Stajyeri
3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı
3331.08 Dış Ticaret Şefi
3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
3331.10 Gümrük İşletmecisi
3332.01 Düğün Düzenleyicisi
3332.02 Konferans Düzenleyicisi
3332.03 Organizasyon Sorumlusu
3332.04 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon
3333.01 Tarım Aracısı
3334.01 Emlak Komisyoncusu
3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak
3339.01 Antikacı
3339.02 Marka Patent Satış Elemanı
3339.03 Patent Müşaviri
3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
3339.06 İlan Ve Reklam Satıcısı
3339.07 İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
3339.09 Reklam Koordinatörü (Gazete)
3339.10 Menajer (Spor)
3339.11 Kontrat Sorumlusu
3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)
3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı
3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
3339.15 Tur Operatörü
3339.16 Marka İletişimi Teknikeri
3339.17 Gençlik Lideri
3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu
3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
3339.20 Marka Vekili
3339.21 Patent Vekili
3341.01 Telgraf Telem Şefi
3341.02 Büro Nezaretçisi
3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri
3341.04 Şef-Kamu Kuruluşları
3341.05 Çağrı Merkezi Yöneticisi
3341.06 Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
3341.08 İdari İşler Uzmanı
3341.09 Vardiya Amiri (Genel)
3341.10 Çağrı Merkezi Takım Lideri
3341.12 Yurt Yönetim Memuru
3341.13 İdari İşler Şefi
3341.14 Birim Sorumlusu
3341.15 İnsan Kaynakları Şefi
3342.01 Hukuk Sekreteri
3343.01 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı
3343.02 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı
3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
3343.05 Raportör
3343.06 Yönetici Sekreteri
3344.01 Tıbbi Sekreter
3344.02 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık
3344.03 Tıbbi Sekreter-Poliklinik
3344.04 Tıbbi Sekreter-Laboratuvar
3344.05 Tıbbi Sekreter-Ameliyathane
3344.06 Tıbbi Sekreter-Klinik
3344.07 Diş Hekimi Sekreteri
3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
3351.01 Gümrük Memuru
3351.02 Gümrük Kontrolörü
3351.03 Pasaport Kontrol Memuru
3351.04 Gümrük Muayene Memuru
3351.05 Gümrük Muhafaza Memuru
3351.06 Gümrük Gözetim Memuru
3352.01 Vergi Memuru
3352.02 Vergi Denetmeni
3353.01 Sosyal Yardımlar Memuru
3353.02 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
3353.03 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3354.01 Ruhsat Memuru
3354.02 Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
3355.01 Dedektif
3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
3359.02 Denetçi-Kamu
3359.03 İç Denetçi (Kamu)
3359.04 Denetçi Yardımcısı
3359.05 Kontrolör
3359.06 Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
3359.07 Denetmen
3359.08 Denetmen Yardımcısı
3359.09 Denetçi
3359.10 Kontrolör (Kooperatif)
3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)
3359.12 Belediye Zabıtası
3359.13 Müfettiş
3359.14 Müfettiş Yardımcısı
3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı(Mahalli İdareler
3359.16 Marka Uzmanı
3359.17 Patent Uzmanı
3359.18 İç Denetçi (Özel Sektör)
3359.19 Baş Müfettiş
3359.20 Araştırmacı
3359.21 Dernekler Denetçisi
3359.22 Zabıta Amiri
3359.23 Zabıta Komiseri
3411.01 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreteri
3411.02 İstihbarat Memuru
3411.03 Adalet Meslek Elemanı
3411.04 Dava Takip Memuru
3411.05 Mübaşir
3411.06 İcra Memuru
3411.07 Noter Başkatibi
3411.08 Noter Katibi
3411.09 Zabıt Katibi
3411.10 İcra Katibi
3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı
3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
3412.07 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket
3412.08 Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı
3412.09 Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Teknikeri
3413.01 Diğer Din Görevlileri
3413.02 Müezzin-Kayyım
3413.03 Manevi Danışman
3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
3421.02 Genel Kaptan-Spor
3421.03 Jokey
3421.04 Profesyonel Sporcu
3421.05 Futbolcu
3421.06 Voleybolcu
3421.07 Hentbolcu
3421.08 Basketbolcu
3421.09 Halterci
3421.10 Yüzücü
3421.11 Atıcı
3421.12 Tekvandocu
3421.13 Güreşçi
3421.14 Atlet
3421.15 Jimnastikci
3421.16 Kareteci
3421.17 Boksör
3421.18 Atlı Cirit Sporcusu
3421.19 Golf Sporcusu
3421.20 Budokai-do Sporcusu
3421.21 Aikido Sporcusu
3421.22 Wushu Sporcusu
3421.23 Masa Tenisi Sporcusu
3421.24 Judocu
3421.25 Kick Boks Sporcusu
3421.26 Muay Thai Sporcusu
3421.27 Bocce Sporcusu
3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi
3422.02 Antrenör (Spor Eğitmeni)
3422.03 Spor Hakemi
3422.04 Teknik Direktör
3422.05 Futbol Antrenörü
3422.06 Voleybol Antrenörü
3422.07 Hentbol Antrenörü
3422.08 Basketbol Antrenörü
3422.09 Halter Antrenörü
3422.10 Yüzme Antrenörü
3422.11 Atıcılık Antrenörü
3422.12 Tekvando Antrenörü
3422.13 Güreş Antrenörü
3422.14 Atletizmantrenörü (atma)
3422.15 Jimnastik Antrenörü
3422.16 Karete Antrenörü
3422.17 Kondisyoner
3422.18 Boks Antrenörü
3422.19 Halk Oyunları Antrenörü
3422.20 Buz Pateni Eğitmeni
3422.21 Kayak Eğitmeni
3422.22 Tenis Eğitmeni
3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı
3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)
3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)
3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)
3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi
3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi
3422.29 Masa Tenisi Hakemi
3422.30 Satranç Hakemi
3422.31 Buz Pateni Hakemi
3422.32 Satranç Antrenörü
3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
3422.35 Okçuluk Hakemi
3422.36 Satranç Eğitmeni
3422.37 Voleybol Baş Hakemi
3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi
3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi
3422.40 Voleybol Yazı Hakemi
3422.41 Tenis Antrenörü
3422.42 Yüzme Eğitmeni
3422.43 Sörf Eğitmeni
3422.44 Bisiklet Antrenörü
3422.45 Tenis Çizgi Hakemi
3422.46 Budokai-Do Antrenörü
3422.47 Budokai-Do Hakemi
3422.48 Aikido Antrenörü
3422.49 Aikido Hakemi
3422.50 At Start Görevlisi
3422.51 Wushu Antrenörü
3422.52 Wushu Hakemi
3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı
3422.54 Bilardo Eğitmeni
3422.55 Masa Tenisi Antrenörü
3422.56 Okçuluk Antrenörü
3422.57 Spor Uzmanı
3422.58 Golf Eğitmeni
3422.59 Golf Antrenörü
3422.60 Golf Hakemi
3422.61 Judo Antrenörü
3422.62 Kick Boks Antrenörü
3422.63 Kick Boks Hakemi
3422.64 Muay Thai Antrenörü
3422.65 Muay Thai Hakemi
3422.66 Badminton Antrenörü
3422.67 Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
3422.68 Pilates Eğitmeni
3422.69 Spor Bilimcisi
3422.70 Spor Yöneticisi
3422.71 Eskrim Antrenörü
3422.72 Zeka Oyunları Eğitmeni
3422.73 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü
3422.74 Dağcılık Antrenörü
3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü
3422.76 Spor Tırmanış Antrenörü
3422.77 Dağ Kayağı Hakemi
3422.78 Spor Tırmanış Hakemi
3422.79 Oryantiring Antrenörü
3422.80 Oryantiring Hakemi
3422.81 Beyzbol Antrenörü
3422.82 Beyzbol Hakemi
3422.83 Korumalı Futbol Antrenörü
3422.84 Korumalı Futbol Hakemi
3422.85 Ragbi Antrenörü
3422.86 Ragbi Hakemi
3422.87 Softbol Antrenörü
3422.88 Softbol Hakemi
3422.89 Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol Antrenörü
3422.90 Ampute Futbol Antrenörü
3422.91 Binicilik Antrenörü
3422.92 Spor Yönetimi Meslek Elemanı
3422.93 Dans Sporları Antrenörü
3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
3423.02 Rekreasyon Uzmanı
3423.03 Binicilik Eğitmeni
3423.04 Yelken Eğitmeni
3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
3423.06 Dalış Eğitmeni
3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni
3423.08 Rekreasyon Eğitmeni
3423.09 Yoga Eğitmeni
3423.10 Rota Yapıcı
3423.11 Spor Tırmanış Emniyetçisi
3423.12 Yürüyüş Lideri
3423.13 Dağ Mihmandarı
3423.14 Oryantiring Haritacısı
3423.15 Oryantiring Parkur Planlayıcısı
3423.16 Nefes Koçu
3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
3431.02 Fotoğrafçı
3431.03 Foto Muhabiri
3431.04 Fotoğrafçı-Portre
3431.05 Fotoğrafçı-Ticari Resimler
3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri
3431.07 Fotoğraf Çekimci
3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve
3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
3431.10 Fotoğraf Sanatçısı
3431.11 Fotoğraf ve Video Çekimcisi
3431.12 Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü
3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü
3432.02 Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü
3432.03 Tasarımcı (Dekor)
3432.04 Mobilya İskeleti ve Döşemesi
3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri
3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
3432.07 İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı
3432.08 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
3432.09 Dekoratör
3432.10 Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon
3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri
3432.12 Dekor Teknikeri
3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni
3432.14 İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri
3432.15 Halı Desinatörü
3432.16 Mobilya İç Mekan Ressamı
3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı
3432.18 İç Mekan Tasarımcısı
3432.19 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme
3432.20 Vitrin Düzenleme Elemanı
3432.21 Dekoratör Yardımcısı
3433.01 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
3433.02 Mimari Restorasyon Teknisyeni
3433.03 Mimari Restorasyoncu
3433.04 Post Doldurucu-Tahnitçi
3433.05 Mimari Restorasyon Teknikeri
3433.06 Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı
3433.07 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı
3434.01 Aşçıbaşı
3434.02 Mutfak Şefi
3434.03 Kahvaltı Şefi
3434.04 Gastronomi Uzmanı
3434.05 Aşçıbaşı Yardımcısı
3435.01 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
3435.02 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon)
3435.03 Yüzey Süslemecisi
3435.04 Deri Giyim Elemanı/ Deri Konfeksiyon Elemanı
3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri
3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri
3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni
3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni
3435.09 Cast direktörü
3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
3435.15 Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
3435.16 Dövmeci
3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni
3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri
3435.19 Mobilya Süslemecisi
3435.20 Figüran
3435.21 Işık Asistanı
3435.22 Işıkçı
3435.23 Suflör
3435.24 Kondüvit
3435.25 Dublör
3435.26 Video Montaj ve Efekt Uzmanı
3435.27 Aksesuar Sorumlusu (Film)
3435.28 Devamlılık Asistanı
3435.29 Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film)
3435.30 Time-Code Asistanı
3435.31 Kostüm Tasarım Yardımcısı
3435.32 Set Aksesuar Sorumlusu (Film)
3435.33 Sahne Işık ve Ses Teknikeri
3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü
3511.03 Bilişim Uzmanı
3511.04 Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı
3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi
3511.06 Bilgisayar Operatörü
3511.07 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri
3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu
3511.09 Sistem İşletmeni
3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
3512.03 Bilgisayar Teknisyeni
3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni
3512.05 Veri Tabanı Programcısı Teknisyeni
3512.06 Yazılım Destek Uzmanı
3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım
3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
3512.12 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
3512.13 Bilişim / Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri
3512.14 Mobil Teknolojileri Teknikeri
3512.15 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı
3513.01 Ağ İşletmeni / Ağ Teknolojileri Elemanı
3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı
3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
3513.05 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı
3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı
3514.01 E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı
3514.02 Web Programcılığı Teknisyeni
3514.03 Web Sitesi Yöneticisi
3514.04 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
3514.05 Youtuber
3514.06 Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri
3514.07 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı
3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri
4110.01 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
4110.02 Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
4110.03 Büro Memuru (Genel)
4110.04 Diğer Büro Memurları
4110.05 Abone İşleri Memuru
4110.06 Nüfus Memuru
4110.07 Memur (Okul)
4110.08 Büro Yönetimi Elemanı
4110.09 Memur
4110.10 İdari Büro Görevlisi
4110.11 İdari Destek Görevlisi
4110.12 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı
4120.01 Steno Sekreter
4120.02 Sekreter
4120.03 Ticaret Sekreteri
4120.04 Sekreter (Order Taker)
4131.01 Daktilograf
4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
4131.03 Steno Daktilograf
4131.04 Diğer Teletaypistler
4131.06 Teleks Operatörü
4131.07 Teletaypist
4132.01 Bilgisayar İşletmeni
4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü
4132.04 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni
4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
4132.07 Barkodcu
4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme
4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
4132.10 Veri Giriş Elemanı
4132.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü
4132.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü
4132.13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Elemanı
4132.14 Sismik Veri Kayıt Operatörü/Observer
4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)
4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)
4211.03 Müşteri Temsilcisi (banka)
4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
4211.05 Veznedar
4211.06 Gişe Memuru-Ptt
4211.07 Veznedar-Banka
4211.08 Veznedar-Otel
4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı
4211.10 Banka Gişe Yetkilisi
4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)
4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı
4211.13 Portföy Elemanı (banka)
4211.14 Mutemet
4211.15 Sayman
4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)
4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
4211.18 Yönetmen (Banka)
4211.19 Yönetmen Yardımcısı (Banka)
4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)
4211.21 Servis Görevlisi (Banka)
4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı
4211.23 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
4211.24 Tasarruf Operasyon Uzmanı
4212.01 Bahisçi (Spor)
4212.02 Krupiye
4213.01 İkrazatçı (Borç Para Veren)
4214.01 Bağış Toplama Elemanı
4214.02 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
4214.03 Yardım Tahsilatçısı
4221.02 Seyahat İşletmecisi
4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
4221.04 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
4221.05 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü
4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
4221.07 Seyahat Acentesi Elemanı
4221.09 Turizm Danışma Elemanı
4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
4222.03 Aktivasyon Görevlisi
4222.04 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı
4222.06 Çağrı Karşılama Personeli
4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)
4223.02 Telefon Santral Operatörü
4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)
4223.04 İtfaiye Santral Memuru
4224.01 Rezervasyon Görevlisi-Otel
4224.02 Ön Büro Şefi
4224.03 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)
4224.04 Rezervasyon Elemanı
4224.05 Ön Kasa Elemanı
4224.06 Resepsiyon Şefi
4224.07 Rezervasyon Şefi
4225.01 Müracaat Görevlisi
4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)
4225.03 Danışma Görevlisi-Otel
4226.02 Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)
4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
4227.01 Anketör
4229.01 Hasta Danışmanı
4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
4229.03 Danışma Memuru
4229.04 Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
4229.05 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
4229.06 Otomotiv Servis Danışmanı
4229.07 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
4229.08 Hasta Hakları Sorumlusu
4229.09 Hasta Kabul Görevlisi
4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
4311.02 Diğer Muhasebeciler
4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)
4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control)
4311.05 Muhasebe Elemanı
4311.06 Ön Muhasebeci
4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı
4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek
4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı
4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı
4311.12 Muhasebe Yetkilisi
4311.13 Muhasebe Uzmanı
4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
4312.01 Sigorta Memuru
4312.02 Büro Memuru (Maliye)
4312.03 İstatistik Büro Elemanı
4312.04 Kooperatif Büro Elemanı
4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
4313.02 Tahakkuk Memuru
4313.03 Özlük İşleri Personeli
4321.01 Malzemeci (Spor)
4321.02 Depo Sorumlusu
4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
4321.06 Ambar Sorumlusu
4321.07 Diğer Stok Memurları
4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)
4321.09 Ambarcı (Tersane)
4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi
4321.13 Kumanyacı
4321.14 Ambarcı (Otomotiv)
4321.15 Ambar/Depo Görevlisi
4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
4321.18 Emanet Memuru
4321.19 Lojistik Takip Analisti
4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu
4321.22 Lojistisyen
4321.23 Lojistik Meslek Elemanı
4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
4321.25 Lojistik Elemanı
4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
4321.27 Emanet Görevlisi
4321.28 Ambarcı (Tekstil)
4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi
4321.30 Ölçü Tespit Elemanı
4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
4321.32 Depocu (Giyim Üretim)
4321.33 Yediemin
4321.34 Stok Kontrol Uzmanı
4321.35 Taşınır Kayıt Yetkilisi
4321.36 Taşınır Kontrol Yetkilisi
4321.37 Saha Sayım Görevlisi
4321.38 Gözetmen (Liman -Antrepo)
4321.39 Patlayıcı Madde Ambarcısı
4321.40 Taşınır Konsolide Görevlisi
4321.41 Hava Lojistik Teknikeri
4322.01 Malzeme Planlama Elemanı
4322.02 Üretim Planlama Memuru
4322.03 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
4322.04 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
4322.05 Planlama Şefi
4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)
4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
4323.04 Gemi Memuru
4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü
4323.06 Dış Ticaret Elemanı
4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
4323.08 Apron Amiri
4323.09 Apron Memuru
4323.10 Bagaj Memuru
4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi
4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
4323.13 Uçuş Harekat Uzmanı(Dispeçer)
4323.14 Ebis Kontrolörü
4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
4323.17 Kabin Amiri
4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi
4323.19 Kayıp Eşya Memuru
4323.20 Klerens Ve İstatistik Memuru
4323.21 Meydan Kriter Uzmanı
4323.22 Ramp Kontrol Memuru
4323.23 Tren Hareket Memuru
4323.24 Uçak Tahsis Memuru
4323.25 Uçuş Bilgi Memuru
4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
4323.27 Uçuş Hareket Memuru
4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
4323.29 Yer Hostesi
4323.30 Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı
4323.31 Yat İşletme ve Yönetimi Meslek Elemanı( Marina ve
4323.32 Tren Şefi İ
4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi
4323.35 Liman Servis Şefi
4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü
4323.37 Liman Başformeni
4323.38 Liman Formeni
4323.39 Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
4323.40 Liman Baş Puantörü
4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi
4323.42 Liman Şefi
4323.43 Liman Terminal Şefi
4323.44 Tren Kontrolörü
4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)
4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)
4323.49 Kargo Takip Görevlisi
4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)
4323.51 Ordino Memuru
4323.52 Sevkiyat Görevlisi
4323.53 İstasyon Şefi-Demiryolu
4323.54 Genel Performans Şefi
4323.55 Araç Filo Sorumlusu
4323.56 Araç Yükleme Operatörü
4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu
4323.58 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
4323.59 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu
4323.61 Survey ve Belgelendirme Uzmanı
4323.62 Terminal/İskele Görevlisi
4323.63 Terminal/İskele Sorumlusu
4323.64 Gişe Operasyonları Uzmanı
4323.65 Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
4323.66 Yakıt Birim Yöneticisi
4323.67 Terminal Bölge Sorumlusu
4323.68 İstasyon Operasyon İşçisi
4323.69 Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)
4323.70 Lojistik Gümrük Takipçisi
4323.71 Liman Operasyon Planlamacısı
4323.72 Yer Hizmetleri Teknisyeni
4411.01 Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
4411.02 Dokümantasyon ve Enformasyon Elemanı
4412.01 Posta Şefi
4412.03 Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
4412.04 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
4412.05 Posta Ayırım Memuru
4412.06 Posta Servis Nezaretçisi
4413.01 Kodlama Memuru-Bilgisayar
4413.02 Musahhih
4414.01 Arzuhalci
4415.01 Arşiv Destek Elemanı
4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)
4415.03 Dosyalama Memuru
4416.01 Büro Memuru (Personel)
4416.02 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
4416.03 Puantör
4419.01 Müşteri Temsilcisi
4419.02 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
4419.03 Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu)
4419.04 Proje Yazma Elemanı
4419.05 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
4419.07 Araç Kabul Görevlisi
4419.08 Satış Destek Personeli
4419.09 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
4419.10 Sözleşmeli Personel
4419.11 Geçici Personel
4419.12 Grafik Desen Çizimi Elemanı
4419.13 Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
5111.01 Baş Kamarot (Gemi)
5111.02 Kamarot
5111.03 Seyahat Servis Elemanı-Tren
5111.04 Seyahat Servis Elemanı (Otobüs/ Tren)
5111.05 Host- Hostes (Kabin Memuru)
5111.06 Yat Elemanı
5112.01 Otobüs Muavini
5112.02 Diğer Nakliye Kondüktörleri
5112.03 Kondüktör-Demiryolu
5112.04 Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi
5112.05 Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)
5112.06 Bagaj Kondüktörü
5112.07 Servis Rehberi (Okul)
5113.01 Diğer Rehberler
5113.02 Turist Rehberi
5113.03 Şehir Turu Rehberi
5113.04 Transfer Elemanı-Turizm
5113.05 Alan Kılavuzu
5120.03 Aşçı (Özel Hizmet)
5120.04 Diğer Aşçılar
5120.05 Gemi Aşçısı
5120.06 Sıcak Mutfak Aşçısı
5120.07 Soğuk Mutfak Aşçısı
5120.08 Tabldot Aşçısı
5120.09 Soğuk Mezeci
5120.10 Aşçı
5120.11 Salatacı (Salata Ustası)
5120.12 Alakart Aşçısı
5120.13 Aşçı (Yöresel Mutfak)
5120.14 Kebap Ustası
5120.20 Cağ Kebap Ustası
5120.22 Aşçı Yardımcısı
5131.01 Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
5131.02 Servis Elemanı (Garson)
5131.03 Garson (Şarap Servisi)
5131.04 Kantin Garsonu
5131.05 Şef Garson
5131.06 Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
5131.07 Çay Servis Elemanı (Askıcı)
5131.08 Kantin Görevlisi
5131.09 Patenli Garson
5131.10 Servis Komisi
5131.11 Restoran Kaptanı
5131.12 Restoran Karşılama Hostesi
5132.01 Barmen-Barmaid
5132.02 Bar Kaptanı (Otel)
5132.03 Bar Servis Elemanı
5132.04 Mini Barcı (Otel)
5132.05 Bar Görevlisi
5132.06 Bar Şefi
5141.01 Erkek Berberi (Erkek Kuaförü)
5141.02 Kadın Kuaförü
5141.03 Saç Analisti
5141.04 Föncü (Kuaför Elemanı)
5141.05 Kuaför
5141.06 Saç Bakım Ve Yapımcısı
5141.07 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama
5141.08 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri
5142.01 Masaj Uygulayıcısı/Masöz
5142.02 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları
5142.03 Güzellik Uzmanı/ Cilt Bakımı Uzmanı İ İ
5142.04 Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo
5142.05 Manikürcü-Pedikürcü
5142.06 Keseci(Tellak)
5142.07 Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı
5142.08 Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
5142.09 Makyöz-Makyör
5142.10 Dermokozmetik Uzmanı
5142.11 Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
5142.12 Makyaj Elemanı
5142.13 Ağdacı
5142.14 Masaj Uygulayıcısı (Masör/Masöz)
5142.15 Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor)
5142.16 Saç Bakımı ve Güzellik Meslek Elemanı
5142.17 Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
5142.18 Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri
5142.19 Masör-Masöz
5142.20 Yüz ve Vücut Masajcısı
5142.21 Kese ve Köpük Masörü
5142.22 Temel Makyaj Elemanı
5142.23 Cilt Bakım Elemanı
5142.24 Protez Tırnak Uygulayıcısı
5142.25 Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı
5142.26 Keseci(Natır)
5142.27 Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı
5142.28 Epilasyon Uzmanı
5142.29 Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı
5142.30 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı
5151.01 Stadyum Görevlisi
5151.02 Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
5151.03 Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri
5151.04 Kat Şefi/Sorumlusu
5151.05 Temizlik Şefi
5151.06 Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
5151.07 Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)
5151.08 İşletmelerde Hijyen Görevlisi
5151.09 Turizm Ve Otelcilik Elemanı
5151.10 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
5151.11 Yatakhaneci
5151.12 Çamaşırhane Şefi
5151.13 Lojman Sorumlusu
5151.14 Genel Alan Sorumlusu
5151.15 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi
5152.01 Kahya (Özel Hizmet Hariç)
5152.02 Kahya (Özel Hizmet)
5152.03 Uşak
5153.01 Bina Bakımcısı
5153.02 Apartman İdarecisi
5153.03 Diğer Bina Bakıcıları
5153.04 Hizmet İşçisi-Cami
5153.05 Kapıcı-Kaloriferci
5153.06 Konut Hizmetleri Görevlisi
5153.07 Kapıcı
5153.08 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
5161.01 Astrolog
5161.02 Falcı
5161.03 Fizyonomist
5161.04 Medyum
5161.05 Numerolog (Sayılarla Fala Bakan)
5162.01 Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
5162.02 Konuk Asistanı/Butler (Otel)
5163.01 Gassal (Ölü Yıkayan)
5163.02 Cenaze Levazımatcısı
5163.03 Mezarlık Görevlisi
5164.01 At Antrenörü
5164.02 Yunus Eğitmeni
5164.03 Yunus Eğitmen Yardımcısı
5164.04 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
5164.05 Köpek Eğitmeni
5164.06 Fok Eğitmeni
5164.07 Evcil Hayvan Kuaförü
5164.08 Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni
5164.09 Laboratuvar Hayvanı Bakıcısı
5164.10 Laboratuvar Hayvanı Teknik Personeli
5165.01 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
5165.02 Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
5165.03 Direksiyon Eğitmeni
5165.04 Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü
5169.01 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
5169.02 Fuaye Elemanı
5211.01 Büfeci
5211.02 Pazarcı
5212.02 Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı
5212.03 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)
5212.04 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)
5221.01 Zahireci
5221.02 Manifaturacı
5221.03 Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
5221.04 Manav
5221.05 Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret
5221.06 Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı
5221.07 Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı
5221.08 Kırtasiyeci
5221.09 Saatçi
5221.10 Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
5221.11 Bakkal
5221.12 Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi
5221.13 Hırdavatçı
5221.14 Perdeci-İşletme Sahibi
5221.15 Kuruyemişçi
5221.16 Turşucu
5221.17 Hurdacı(Dükkan Sahibi)
5221.18 Oyuncakçı-Satış
5221.19 Aktar (Baharatçı)
5221.20 Sakatatçı
5221.21 Kuyumcu/Takı İmalatçısı
5221.22 Ev Eksenli Çalışan
5221.23 Sahaf
5221.25 Tuhafiyeci
5221.26 Zirai Ürünler Satıcısı
5221.27 Kantin İşletmecisi
5221.28 Börekçi-Dükkan Sahibi
5221.29 Kahvehane/kıraathane İşletmecisi
5221.30 Dondurmacı
5222.01 Reyon Şefi
5222.02 Satış Pazarlama Şefi
5222.04 Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)
5222.05 Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)
5222.06 Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
5222.07 Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
5222.08 Satış Şefi (Beyaz Eşya)
5222.09 Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)
5222.10 Satış Şefi (Seramik Ürünler)
5222.11 Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
5222.12 Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)
5222.13 Satış Şefi (Banyo-Batarya)
5222.14 Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
5222.15 Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
5222.16 Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
5222.17 Mağaza Sorumlusu/şefi
5223.01 Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
5223.02 Av Malzemeleri Satış Elemanı
5223.03 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
5223.04 Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı
5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı
5223.06 Bayrak / Flama Satış Elemanı
5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı
5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı
5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı
5223.10 Boya Satış Elemanı
5223.11 Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
5223.12 Çanta Satış Elemanı
5223.13 Çiçek Düzenleyicisi
5223.14 Çiçek Satış Elemanı
5223.15 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.16 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
5223.17 Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
5223.18 Dondurma Satış Elemanı
5223.19 Ekmek Satış Elemanı
5223.20 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
5223.21 Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.22 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı
5223.23 Et, Et Ürünleri İşleme ve Satış Elemanı
5223.24 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
5223.25 Gelinlik Satıcısı
5223.26 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
5223.27 Gömlek Satış Elemanı
5223.28 Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
5223.29 Hac Malzemeleri Satış Elemanı
5223.30 Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.31 Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı
5223.32 İç Giyim Satış Elemanı
5223.33 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.34 İş Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.35 Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
5223.36 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanı
5223.37 Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
5223.38 Kömür Satış Elemanı
5223.39 Kumaş Satış Elemanı
5223.40 Kuruyemiş Satış Elemanı
5223.41 Madeni Yağ Satış Elemanı
5223.42 Meyve Ve Sebze Satış Elemanı
5223.43 Mobilya Satış Elemanı
5223.44 Modül-Kart Satış Elemanı
5223.45 Motosiklet Satış Elemanı
5223.46 Müzik Aletleri Satış Elemanı
5223.47 Orman Ürünleri Satış Elemanı
5223.48 Oto Aksesuarları Satış Elemanı
5223.49 Zirai Ürünler Satış Elemanı
5223.50 Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
5223.51 Oto Satış Elemanı
5223.52 Oto Yedek Parça Satış Elemanı
5223.53 Oyuncak Satış Elemanı
5223.54 Perakende Satış Elemanı (Gıda)
5223.55 Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
5223.56 Pişmaniye Satış Elemanı
5223.57 Restoran Programı Satış Elemanı
5223.58 Reyon Görevlisi
5223.59 Saat Satış Elemanı
5223.60 Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış
5223.61 Sanayi Makineleri Satış Elemanı
5223.62 Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)
5223.63 Çelik Kapı Satış Elemanı
5223.64 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
5223.65 Hamile Giyim Satış Elemanı
5223.66 Parfümeri Satış Elemanı
5223.67 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
5223.68 Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
5223.69 Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
5223.70 Şapka Satış Elemanı
5223.71 Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanı
5223.72 Şekerleme Satış Elemanı
5223.73 Pastane Ürünleri Satış Elemanı
5223.74 Tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanı
5223.75 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
5223.76 Yer Döşemeleri Satış Elemanı
5223.77 Yumurta Satış Elemanı
5223.78 Züccaciye Satış Elemanı
5223.79 Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
5223.80 Satış Elemanı (Toptan)
5223.81 Tarım Ürünleri Satış Elemanı
5223.82 Gümüş Eşya Satış Elemanı
5223.83 Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı
5223.84 Simit Satış Elemanı
5223.85 Satış Görevlisi
5223.86 Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
5223.87 Fantezi Ürünleri Satış Elemanı
5223.88 Davetiye Satış Elemanı
5223.89 Seramik Satış Elemanı
5223.90 Vitrin Kuyumcusu
5223.92 Market Elemanı
5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
5230.02 Diğer Kasadarlar
5230.03 Kasa Sorumlusu/Şefi
5230.04 Kasiyer
5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)
5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)
5241.01 Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)
5241.02 Manken
5241.03 Canlı Model
5242.01 Tanıtım Sorumlusu
5242.02 Kongre ve Fuar Hostesi
5242.03 Satış Reklamcısı (Demonstratör)
5242.04 Satış Elemanı / Danışmanı
5242.05 Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
5242.06 Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı
5242.07 Satış Destek Elemanı (Mörş)
5242.08 Mücevherat Satış Temsilcisi
5242.09 Yazılım Satış Uzmanı
5242.10 Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı
5242.11 Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
5242.12 Halı Açıcı
5242.13 Mekan Süsleme Elemanı
5242.14 Ürün Tanıtım Görevlisi
5242.15 Tüketici Hizmetleri Elemanı
5243.01 Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi
5243.02 Pazarlamacı (Telefonla)
5244.01 Sipariş Alıcı
5244.02 Tele-Satış Elemanı
5245.01 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
5245.02 Lpg Satış Elemanı (Pompacı)
5245.03 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
5245.04 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
5246.01 Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
5249.03 Oto Kiralama Danışmanı
5414.15 İnşaat/İşyeri Bekçisi
6111.01 Çiftçi (Tarla Ürünleri)
6111.02 Pamuk Yetiştiricisi
6111.03 Buğday Yetiştiricisi
6111.04 Pirinç Yetiştiricisi
6111.05 Bamya Yetiştiricisi
6111.06 Susam Yetiştiricisi
6111.07 Tarla Bitkileri Yetiştiricisi
6111.08 Zirai Sulamacı
6111.09 Arpa Yetiştiricisi
6111.10 Ayçiçeği Yetiştiricisi
6111.11 Fiğ Yetiştiricisi
6111.12 Karpuz Yetiştiricisi
6111.13 Kavun Yetiştiricisi
6111.14 Mercimek Yetiştiricisi
6111.15 Mısır Yetiştiricisi
6111.16 Nohut Yetiştiricisi
6111.17 Patates Yetiştiricisi
6111.18 Soğan Yetiştiricisi
6111.19 Şeker Pancarı Yetiştiricisi
6111.20 Haşhaş Yetiştiricisi
6111.21 Yonca Yetiştiricisi
6111.22 Toprak İşleme İşçisi
6111.23 Silaj İşçisi
6111.24 Sebze Yetiştiricisi
6111.25 Organik Tarım Ürünler Üreticisi
6111.26 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
6111.27 Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi
6111.28 Yulaf Yetiştiricisi
6111.29 Tritikale Yetiştiricisi
6111.30 Domates Yetiştiricisi
6111.31 Sarımsak Yetiştiricisi
6111.32 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6111.33 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6111.34 Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
6111.35 Fide Yetiştiricisi
6111.36 Örtü Altı Domates Yetiştiricisi
6111.37 Bakla Yetiştiricisi
6111.38 Bezelye Yetiştiricisi
6111.39 Biber Yetiştiricisi
6111.40 Brokoli Yetiştiricisi
6111.41 Brüksel Lahanası Yetiştiricisi
6111.42 Enginar Yetiştiricisi
6111.43 Fasulye Yetiştiricisi
6111.44 Havuç Yetiştiricisi
6111.45 Ispanak Yetiştiricisi
6111.46 Hıyar Yetiştiricisi
6111.47 Kabak Yetiştiricisi
6111.48 Karnabahar Yetiştiricisi
6111.49 Kereviz Yetiştiricisi
6111.50 Lahana Yetiştiricisi
6111.51 Patlıcan Yetiştiricisi
6111.52 Pırasa Yetiştiricisi
6111.53 Turp Yetiştiricisi
6111.54 Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi
6111.55 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi
6111.56 Kolza Yetiştiricisi
6111.57 Aspir Yetiştiricisi
6111.58 Yağ Bitkileri Yetiştiricisi
6111.59 Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi
6111.60 Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi
6111.61 Börülce Yetiştiricisi
6112.01 Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
6112.02 Çay Yetiştiricisi
6112.03 Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve
6112.04 Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Ü
6112.05 Asma Yetiştiricisi İ
6112.06 Zeytin Yetiştiricisi
6112.07 Fındık Yetiştiricisi
6112.08 Antep Fıstığı Yetiştiricisi
6112.09 Meyve Ağaçları Budamacısı
6112.10 Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi
6112.11 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi
6112.12 Meyve Yetiştiricisi
6112.13 Budamacı
6112.14 Sığla Yağı İşçisi
6112.15 Ceviz Yetiştiricisi
6112.16 Meyve Bahçesi İşçisi
6112.17 Çilek Yetiştiricisi
6112.18 Zeytin Ağacı Budamacısı
6112.19 Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi
6112.20 Yer Fıstığı Yetiştiricisi
6112.21 Soya Yetiştiricisi
6112.22 Kiraz Yetiştiricisi
6112.23 Elma Yetiştiricisi
6112.24 Vişne Yetiştiricisi
6112.25 Turunçgil Yetiştiricisi
6112.26 Dut Yetiştiricisi
6112.27 Erik Yetiştiricisi
6112.28 Greyfurt Yetiştiricisi
6112.29 İncir Yetiştiricisi
6112.30 Kayısı Yetiştiricisi
6112.31 Kestane Yetiştiricisi
6112.32 Kivi Yetiştiricisi
6112.33 Limon Yetiştiricisi
6112.34 Malta Eriği Yetiştiricisi
6112.35 Mandarin Yetiştiricisi
6112.36 Muz Yetiştiricisi
6112.37 Nar Yetiştiricisi
6112.38 Badem Yetiştiricisi
6112.39 Portakal Yetiştiricisi
6112.40 Şeftali Yetiştiricisi
6112.41 Trabzon Hurması Yetiştiricisi
6112.42 Avokado Yetiştiricisi
6112.43 Ahududu Yetiştiricisi
6112.44 Armut Yetiştiricisi
6112.45 Böğürtlen Yetiştiricisi
6112.46 Aromatik Bitki Yetiştiricisi
6112.47 Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
6112.48 Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
6112.49 İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi
6112.50 Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi
6112.51 Üzümsü Meyve Yetiştiricisi
6112.52 Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6112.53 Fındık Budamacı
6113.01 Süs Bitkileri Yetiştirme Elemanı
6113.02 Gül Yetiştirme İşçisi
6113.03 Çiftçi (Bahçıvan)
6113.04 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
6113.05 Fidan Yetiştiricisi
6113.06 Seracı
6113.07 Peyzaj Bahçıvanı
6113.08 Çiçek Yetiştirme İşçisi
6113.09 Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi
6113.10 Bahçıvan
6113.11 Tarım Çavuşu
6113.12 Tarım Kısım Şefi
6113.13 Mantar Yetiştiricisi
6113.14 Lale Yetiştirme İşçisi
6113.15 Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)
6113.16 Dikim İşçisi (Bahçecilik)
6113.17 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.18 Dış Mekân Bitki Yetiştiricisi
6113.19 Kesme Çiçek Yetiştirme Elemanı
6113.20 Bağ Budama İşçisi
6113.21 Florakültör
6113.22 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların
6113.23 Söküm İşçisi (Bahçecilik)
6113.24 Eğrelti Yetiştiricisi
6113.25 Hüsnüyusuf Yetiştiricisi
6113.26 Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
6113.27 Karanfil Yetiştiricisi
6113.28 Kasımpatı Yetiştiricisi
6113.29 Nergis Yetiştiricisi
6113.30 Orkide Yetiştiricisi
6113.31 Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi
6113.32 Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi
6113.33 Sümbül Yetiştiricisi
6113.34 Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6113.35 Gerbera Yetiştiricisi
6113.36 Süs Çalıları Yetiştiricisi
6113.37 Şebboy Yetiştiricisi
6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi
6113.39 Bağ Aşılamacı
6113.40 Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek
6113.41 Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.42 Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri
6113.43 Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
6113.44 Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
6113.45 Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.46 Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi
6113.47 İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6113.48 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi
6113.49 Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi
6113.50 Kesme Yeşillik Yetiştiricisi
6113.51 Keyif Bitkileri Yetiştiricisi
6113.52 Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi
6113.53 Lif Bitkileri Yetiştiricisi
6113.54 Meyve Ağaçlarında Aşılamacı
6113.55 Meyve Fidanı Üreticisi
6113.56 Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
6113.57 Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi
6113.58 Sebze Fidesi Üreticisi
6113.59 Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.60 Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.61 Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri
6113.62 Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi
6113.63 Süs Bitkilerinde Budamacı
6113.64 Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi
6113.65 Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi
6113.66 Tahıl Yetiştiricisi
6113.67 Çit Bitkileri Yetiştiricisi
6113.68 Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.69 Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
6113.70 Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
6113.71 Safran Yetiştiricisi
6113.72 Tohum Yetiştiricisi
6114.01 Tütün Yetiştiricisi
6114.02 Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)
6114.03 Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
6121.01 Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
6121.02 Çiftçi (Hayvancılık)
6121.03 Süt Hayvanları Yetiştiricisi
6121.04 Hara İşçisi
6121.05 Domuz Yetiştiricisi
6121.06 Keçi Yetiştiricisi
6121.07 Sığır Yetiştiricisi
6121.08 Koyun Yetiştiricisi
6121.09 Sağım İşçisi (Elle)
6121.10 Sağım İşçisi (Makine İle)
6121.11 Süthane İşçisi
6121.12 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
6121.13 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
6121.14 Kırkıcı
6121.15 Diğer Süthane İşçileri
6121.16 Diğer Süthane/mandıra İşçileri
6121.17 Seyis
6121.18 Süt Sığırı Yetiştiricisi
6121.19 At Yetiştiricisi
6121.20 Köpek Yetiştiricisi
6121.21 Hayvan Bakıcısı
6121.22 Celep
6121.23 Manda Yetiştiricisi
6121.24 Yem Ünitesi Operatörü
6122.01 Çiftçi (Kümes Hayvanları)
6122.02 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
6122.03 Kuluçka Tesisi İşçisi
6122.04 Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
6122.05 Tavşan Yetiştirme İşçisi
6122.06 Kümes Bakım İşçisi
6122.07 Kümes Hayvanları Toplama İşçisi
6122.08 Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi
6122.09 Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi
6122.10 Deve Kuşu Yetiştiricisi
6122.11 Hindi Yetiştiricisi
6122.12 Kaz ve Öredek Yetiştiricisi
6122.13 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi
6122.14 Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi
6122.15 Güvercin Yetiştiricisi
6122.16 Çinçilla Yetiştiricisi
6123.01 Arıcı
6123.02 İpek Böcekçiliği İşçisi
6129.01 Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
6129.02 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
6129.03 Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
6129.04 Sperm Alma İşçisi
6129.05 Salyangoz Yetiştiricisi
6129.06 Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost
6130.01 Çiftçi (Pazara Yönelik) Ü
6130.02 Çiftlik İşçisi (Genel)
6130.03 Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri
6130.05 Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
6210.01 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü
6210.02 Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)
6210.03 Diğer Orman İşçileri
6210.04 Diğer Tomrukçular
6210.05 Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk
6210.06 Orman Nezaretçisi
6210.07 Tırmanıcı-Tomrukçuluk
6210.08 Tomrukçu
6210.09 Sürütme ve Yükleme İşçisi
6210.10 Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
6210.11 Odun Kömürü Ocakçısı-Orman
6210.12 Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi
6210.13 Orman Üretim İşçisi
6221.01 Deniz Balıkları Üreticisi
6221.02 İstiridye Çiftliği İşçisi
6221.03 Tatlı Su Balıkları Üreticisi
6221.04 Alabalık Yetiştiricisi
6221.05 Su Ürünleri İşlemecisi
6221.06 Su Ürünleri Üreticisi
6221.07 Akvaryum Balıkları Üreticisi
6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı
6222.02 Diğer Balıkçılar
6222.03 İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı
6223.01 Açık Deniz Balıkçısı
6224.01 Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
6224.02 Diğer Avcılar
6310.01 El Yapımı Sabun İmalatçısı (Geleneksel
6310.02 Mis Sabun Üretim İşçisi
6320.01 Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi
6320.02 Büyükbaş Hayvan Bakıcısı
6330.01 Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve
6340.01 Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı
6340.02 Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç
6340.03 Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı
6340.04 Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı
6340.05 Mantar Toplayıcısı
6340.06 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)
6340.07 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden)
7111.01 Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)
7112.01 Derz İşçisi
7112.02 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
7112.03 Duvarcı
7112.04 Kaldırım İşçisi
7112.05 Moloz Döşeyici
7112.06 Taş Duvarcı-İnşaat
7112.09 Şömine Ustası
7112.10 Tandır Ocağı Ustası
7112.11 Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı
7112.12 Refrakter Ustası
7112.13 Refrakterci
7112.15 Esnek Zemin Kaplamacısı
7112.16 Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı
7113.12 Minare Ustası
7113.14 Mermerci Ve Süsleme Taşçısı
7113.15 Mezar Yapım Ustası
7113.16 Granit Döşeme Ustası
7114.04 Betonarme Demircisi
7114.06 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik
7114.07 İ İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
7114.08 Mozaikçi
7114.09 Şap İşçisi
7114.13 Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi
7114.14 Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi
7114.20 Ahşap Kalıpçı
7115.01 Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı /Ahşap Yapı
7115.02 Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
7115.03 Ahşap Şekillendirmeci
7115.04 Ağaç Gemi Yapım İşçisi
7115.05 Ağaç Kayık Yapım İşçisi
7115.06 Doğramacı/Ahşap Doğramacı
7115.07 Atölye Marangozu
7115.08 Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
7115.09 Gemi Doğramacısı
7115.10 Gemi Marangozu
7115.11 İnşaat Marangozu
7115.12 Marangoz
7115.13 Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı
7115.14 Akrilik Tezgah Ustası
7115.15 Sahne Ve Stüdyo Marangozu
7115.17 Yol Marangozu
7115.18 Sahne Aksesuarcısı
7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)
7115.20 Sahne Makinisti (Set İşçisi)
7115.21 Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
7115.22 Tekne Ve Yat Yapımcısı -Ahşap Yat Ve Tekne
7115.23 Fiberglasçı
7115.24 Ahşap Ambalaj İşçisi
7115.25 Maran Ustası
7115.26 Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
7115.27 Ahşap Ev İmalat İşçisi
7115.28 Ahşap Ev İmalatçısı
7115.29 Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
7115.30 Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.31 Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
7115.32 Ahşap Tekne İmalat Ustası
7115.33 Ahşap Süslemecisi
7115.34 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
7115.35 Ahşap Restorasyonu Elemanı
7115.36 Ahşap Kapı İmalatçısı
7115.37 Sahne Şef Makinisti
7115.38 Kaşör
7115.39 Sanatsal Çerçeve İmalatçısı
7115.40 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Elemanı
7119.01 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili
7131.01 İ İnşaat Boyacısı/Boyacı
7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)
7131.03 Diğer İnşaat Boyacıları
7131.04 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
7131.05 Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
7131.06 Gemi Karina Kontrol Boyacısı
7131.07 Cilacı (Gemi)
7131.08 Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
7131.09 Yüzey Boyama Elemanı
7131.10 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı
7132.01 Otomotiv Boya Ustası
7132.02 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
7132.03 Pistoleci (Otomotiv)
7132.04 Metal Yüzey Boyacısı
7132.05 Oto Boyacısı
7231.02 Oto Bakım-Onarımcısı (Otomotiv Mekanikcisi)
7231.03 Oto Fren Bakım-Onarımcısı
7231.04 Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı
7231.05 Motosiklet Tamircisi
7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
7231.07 Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik
7231.08 İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
7231.09 Oto Kilit Bakım Onarımcısı
7231.10 Oto Trimci
7231.11 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
7231.12 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım Ve
7231.13 Egzoz Tamircisi
7231.14 Havalı Korna İmal İşçisi
7231.15 Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)
7231.16 Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.17 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.18 Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.20 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.21 Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.22 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7231.23 Motor Yenileştirmecisi (Motor Rektifiyecisi)
7231.24 Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
7231.25 Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
7231.26 Oto Klima Bakım Onarımcısı
7231.27 Motor Test Operatörü
7231.28 Otomotiv Boya Onarımcısı
7231.29 Kaporta Tamircisi/Otomotiv Gövdecisi
7231.30 Otomotiv Gövde Onarım İşçisi
7231.31 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
7231.32 Otomotiv Mekanikeri
7231.33 Traktör Bakım Onarımcısı
7231.34 Dış Lastik Tamircisi
7231.35 Benzinli Otomotiv Mekanikeri
7231.36 Dizel Otomotiv Mekanikeri
7231.37 Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
7231.38 Gemi Makine Bakımcısı
7231.39 Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı
7231.40 Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı
7231.41 Oto Ekspertiz Elemanı
7231.42 Otomotiv Hasar Danışmanı
7231.43 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
7233.32 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
7233.33 İş Makineleri Yağcısı
7233.34 Kuruyemiş Makineleri Tamircisi
7233.35 Mekaniker (Kompresör)
7233.36 Çarkçıbaşı (Gemi)
7233.37 Kriko Tamircisi
7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)
7233.39 Hidrolik Pnömatik Elemanı
7233.41 Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri)
7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı
7233.43 Makine Bakım ve Onarımcısı
7233.44 Kestirimci Bakım Elemanı
7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve
7233.47 İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve
7233.48 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım
7233.49 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7233.50 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7233.51 Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7233.52 Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7233.53 Çift İğne Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.54 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım
7233.55 Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım
7233.56 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.57 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.58 Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.59 Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.60 Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım Ve
7233.61 Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve
7233.62 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve
7233.63 Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım Ve
7233.64 Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım
7233.65 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
7233.66 Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet
7233.67 Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım
7233.68 Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı
7234.02 Bisiklet Tamircisi
7311.01 Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve
7311.02 Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları
7311.03 Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
7311.04 Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
7311.05 Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
7311.06 Saat İmalat İşçisi
7311.07 Saat Tamircisi
7311.08 Sayaç Tamir İşçisi
7311.09 Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi
7311.10 Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi
7311.11 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi
7311.12 Gözlük Tamircisi
7311.13 Tahlisiye Cihaz Bakımcısı
7311.14 Gözlük Çerçeve İmalatçısı
7311.15 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları
7311.16 Kalibrasyoncu
7311.17 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü
7311.18 Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri
7311.19 Validasyon Uzmanı
7311.20 Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi
7311.21 Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
7311.22 Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni
7312.01 Akordeon İmal İşçisi
7312.02 Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi
7312.03 Müzik Aletleri Akortçusu
7312.04 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç
7312.05 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal
7312.06 Org İmal İşçisi
7312.07 Piyano İmal İşçisi
7312.08 Yaylı Sazlar İmal İşçisi
7312.09 Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı
7312.10 Kabak Kemane Ustası
7312.11 Ney İmal Ustası
7312.12 Keman İmal Ustası
7312.13 Piyano Akortçusu
7312.14 Keman Tamircisi
7312.15 Lutiye
7312.16 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi
7312.17 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.18 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.19 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı
7312.20 Yaylı Enstrüman (çalgı) Yapımcısı
7312.21 Davul İmal Ustası
7312.22 Bağlama Yapımcısı
7312.23 Ut Yapımcısı
7312.24 Klasik Gitar Yapımcısı
7312.25 Müzik Aletleri Temel İşlemcisi
7312.26 Cümbüş Yapımcısı
7313.01 Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb.
7313.02 Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri
7313.03 Kıymetli Metal Çekicisi
7313.04 Kıymetli Metal Varak İşçisi
7313.05 Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)
7313.06 Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi
7313.07 Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme
7313.08 Mücevherat Oymacısı
7313.09 Mücevherat Tamircisi
7313.10 Mücevher Ustası
7313.11 Telkari Ustası
7313.12 Oltu Taşı İşleme Ustası
7313.13 Lületaşı İşleme Ustası
7313.14 Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)
7313.15 Doğal Taşları İşleme Ustası
7313.16 Erhani Gümüş İşleme Ustası
7313.17 Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)
7313.18 Gümüş Takı İşlemecisi
7313.19 Metal Levha İşlemecisi / Bakırcı
7313.20 Altın Bilezik İmalatçısı
7313.21 Alyans İmalatçısı
7313.22 Yaldızcı
7313.23 Şippoyaki Ustası
7313.24 Rodajcı
7313.25 Ramatçı
7313.26 Ocakçı (Eritici)
7313.27 Mineci
7313.28 Kakmacı
7313.29 Ajurcu
7313.30 Cilacı
7313.31 Sadekar (Kuyumculuk)
7313.32 Modelci (Kuyumculuk)
7313.33 Değerli Taş Uzmanı
7313.34 Dökümcü (Kuyumculuk)
7313.35 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)
7313.36 Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk)
7313.37 Obje İmalatçısı
7314.01 Alçı Model Kalıpçı
7314.02 Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı
7314.03 Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı
7314.04 Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)
7314.05 Çömlek Ve Porselen Modelcisi
7314.06 Çömlek Ve Porselen Montaj İşçisi
7314.07 Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi
7314.08 Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)
7314.09 Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi
7314.10 Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)
7314.11 Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı
7314.12 Çömlekçi
7314.13 Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları
7314.14 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)
7314.15 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
7314.16 Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle)
7314.17 Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)
7314.18 Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)
7314.19 Flap Operatörü (Zımpara)
7314.20 Zımpara Pres İşçisi
7314.21 Aşındırıcı Bez İşçisi
7314.22 Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü
7314.23 Reçine Hazırlama İşçisi
7314.24 Üst Reçine Alma İşçisi
7314.25 Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)
7314.26 Briket İmal İşçisi
7314.27 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı
7316.22 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi
7316.23 Endüstriyel Reklam Tabelacısı
7316.24 Bilgisayar Folyocu
7316.25 Bina Cam Filmi Uygulayıcısı
7316.26 Oto Cam Filmi Uygulayıcısı
7317.01 Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat)
7317.02 İ
Fırça İmal İşçisi (Elle)
7317.03 Hasır Mobilya İşçisi
7317.04 Sepet İmal İşçisi
7317.05 Süpürge İmal İşçisi
7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi
7317.07 El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)
7317.08 Hasır Örücü
7317.09 Sepet Örücü
7317.10 Rattan Örücü
7318.01 Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
7318.02 Dokumacı (El Tezgahı)
7318.03 Şiş Örgücü
7318.04 İpek Boyamacı (Elle)
7318.05 Kumaş Boyamacı (Elle)
7318.06 Hallaç
7318.07 Yastıkçı (Hasır)
7318.08 Deri Halı İmal İşçisi
7318.09 Ehram Dokumacı
7318.10 Yapma Çiçek Yapımcısı
7318.11 Boyacı (Giyecek)
7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)
7318.13 Elyaf Harman Takipçisi
7318.14 Elyaf Kardeci
7318.15 Elyaf Yıkayıcı
7318.16 Kumaş Boyacısı
7318.17 Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)
7318.18 Harman Hallaç Besleme İşçisi
7318.19 Harman Hallaç İşçisi (Yün)
7318.20 Harman Hallaç İşçisi (Halı)
7318.21 Harman Hallaç Makinesi Arkacısı
7318.22 Uzatma Ağ-File Örücüsü
7318.23 Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar
7318.24 Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)
7318.25 Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)
7318.26 Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)
7318.27 Kroşe Sürfileci (Elle)
7318.28 Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)
7318.29 Örgü Tezgahı Ayarcısı
7318.30 Taharcı
7318.31 Kumaş Kontrol İşçisi
7318.32 İplik Temizleme İşçisi
7318.33 Çarpana Dokumacı
7318.34 Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
7318.35 Tel Verici-Tekstil
7318.36 Yün Çorap Örücüsü
7318.37 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu
7318.38 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
7318.39 Keçe İmal Ustası
7318.40 Düz Dokuma Kumaş İşçisi
7318.41 Makrome Örgücü
7318.42 Düz Kirkitli Dokuma Ustası
7318.43 İpek Dokumacı
7318.44 Keçe Aksesuarları Yapımcısı
7318.45 Çıpıt Dokumacı
7318.46 Biyeci
7318.47 Yöresel Kilim Dokuyucusu
7318.48 Puşi Dokuyucu (Mekikli)
7318.49 Mekik Dokumacı
7318.50 Bünyan Halı Dokumacısı
7318.51 Demirci Halı Dokumacısı
7318.52 Gördes Halı Dokumacısı
7318.53 Hereke / İpek Halı Dokumacısı
7318.54 Isparta Halı Dokumacısı
7318.55 Milas Halı Dokumacısı
7318.56 Yağcıbedir Halı Dokumacısı
7318.57 Yahyalı Halı Dokumacısı
7318.58 Yöresel Bez Dokumacısı
7318.59 Çorap Desenci
7318.60 Kurdelacı (Elle)
7318.61 Deri Tablo Yapımcısı
7318.62 Şile Bezi Dokuma Ustası
7318.63 Tülü Halı Dokumacı
7318.64 Bebek Odası Hazırlama Elemanı
7318.65 Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
7318.66 El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
7318.67 Kürk Giysi İmalatçısı
7318.68 Sumak Dokumacı
7318.69 Minyatür Halı Dokumacı
7318.70 Keten Dokumacı
7318.71 Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
7318.72 Sof Kumaş Dokumacı
7318.74 Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Elemanı
7318.75 Balık Ağı Örme, Tamiri ve Donatımı Yapımcısı
7319.01 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
7319.02 Mum İmal İşçisi
7319.03 Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı
7319.04 Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif
Ambalajdan Aksesuar Yapımı)
7319.05 Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )
7319.06 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı
7319.07 Nargile Yapımcısı
7319.08 İmitasyon Takı İmalatçısı
7319.09 Takı İmalatçısı
7319.10 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası)
7319.11 Takı Çizimi ve Üreticisi
7319.12 Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı
7319.13 Kağıt Rölyef Yapımcısı
7319.14 Su Kabağı İşleme Ustası
7319.15 Mumda Resim Yapımcısı
7319.16 Dekoratif Tablo Yapımcısı
7319.17 Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı
7319.18 Plastik Sanatlar Toparlayıcısı
7319.19 Tokat Tahta Baskı Yapımcısı
7319.20 Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı
7319.21 Takı İmalatçısı (misinalı, çivili, örme düğümlü)
7321.01 Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler
7321.02 Dizgici/Baskı Öncesi İşlemcisi
7321.03 Forma Tertipçisi
7321.04 Fototip Sayfa Tertipçisi
7321.05 Flekso Kalıp Operatörü
7321.06 Mürettip (Elle)
7321.07 Sayfa Tertipçisi
7321.08 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler
7321.09 Elektrotip Klişeci
7321.10 Sterotip Klişeci
7321.11 Diğer Fotogravürcüler
7321.12 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)
7321.13 Fotoğrafçı (Fotogravür)
7321.14 Fotogravürcü
7321.16 Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum
7321.17 Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı
7321.18 Gravürcü (Metal Baskı Plakaları Ve Ruloları) (Elle)
7321.20 Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)
7321.21 Klişe Rötuşçusu
7321.22 Klişeci-Fotogravür
7321.23 Klişeci-Metal Gravür
7321.24 Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)
7321.25 Kopyacı-Fotomekanik
7321.26 Ofset Kalıpçı-Matbaa
7321.27 Rötuşçu-Fotogravür
7321.28 Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
7321.29 Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
7322.01 Ofset Baskı Operatörü
7322.02 Baskı Operatörü - Tekstil
7322.03 Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)
7322.04 Tabaka Ofset Baskı Operatörü
7322.05 Selefon Ustası
7322.06 Masaüstü Yayıncı
7322.07 Matbaacı (Genel)
7322.08 Tifdruk Baskı Operatörü
7322.09 Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni
7322.10 Matbaa İşçisi
7322.11 Fototip Tertip Makinesi Operatörü
7322.12 Linotip Operatörü
7322.13 Matbaa Baskı Montajcısı
7322.15 Monotip Operatörü
7322.16 Renk Ayrımcı
7322.17 Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
7322.18 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)
7322.19 Baskıcı Cam- (Elle)
7322.20 Baskıcı (Kontrplak)
7322.21 Baskıcı (Plastik)
7322.22 Baskıcı (Suni Deri)
7322.23 Blok Motif Baskıcısı
7322.24 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri
7322.25 Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
7322.26 Serigrafi Baskı Operatörü / Serigraf
7322.27 Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı
7322.28 Şablon Operatörü (Tekstil)
7322.29 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
7322.30 Varyant Elemanı (Tekstil)
7322.31 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)
7322.32 Baskıcı (Makineyle) -Cam
7322.33 Diğer Baskıcılar
7322.34 Direkt Litografik Baskıcı
7322.35 Duvar Kağıdı Baskıcısı
7322.36 Düz Tablalı Baskıcı
7322.37 Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı
7322.38 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör
7322.39 Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü
7322.40 Silindirik Tertipli Baskıcı
7322.41 Tipo Baskıcısı
7322.42 Fotokopi Makinesi Operatörü
7322.43 Metal Ofset İşçisi
7322.44 Baskı Sonrası Operatörü
7322.45 Gravür Pantograf Operatörü
7322.46 Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle)
7322.47 Litografyacı
7322.48 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü
7322.50 Dijital Baskı Operatörü
7322.51 Ozalit Makinesi Operatörü
7322.52 Teksir Makinesi Operatörü
7322.53 Emprime Baskı Kalıpçısı
7322.54 Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü
7322.55 Flekso Baskı Operatörü
7322.56 Varak Baskı İşçisi
7322.57 Baskı Varyantçısı
7322.58 Boya Mutfağı Elemanı
7323.01 Ciltçi - Mücellit (Elle)
7323.02 Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler
7323.03 Süsleyici (Elle) -Kitap
7323.04 Spiral Ciltleme Operatörü/Ciltçi (Mücellit)
7323.05 Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)
7323.06 Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
7323.07 Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
7323.08 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
7323.09 Baş Mücellit
7323.10 Folyo Uygulamacısı
7323.11 Şekilli Kesim Operatörü
7323.12 Selofan Kaplama Operatörü
7323.13 Sıvama Taslama Operatörü
7323.14 Sürekli Form Harman Operatörü
7323.15 Sarım Operatörü
7323.16 Yumuşak Kapak Takma Operatörü
7323.17 Sert Kapak Takma Operatörü
7421.14 Radyo ve Televizyon Tamircisi
7421.15 Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı
7421.16 Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı
7421.17 Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım
7421.18 Dijital Elektronik Cihazlar Bakım Onarımcısı
7421.19 İşitme Cihazları Tamircisi
7421.20 İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı
7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım
7421.25 Kartuş Dolum İşçisi
7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım
7421.25 Kartuş Dolum İşçisi
7422.03 TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis
7422.04 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı
7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı
7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı
7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı
7422.08 Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları
7422.09 Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
7422.10 Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı
7422.11 Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı
7422.12 Teletayp Bakım Onarımcısı
7422.13 Görsel Programlama Elemanı
7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı
7422.15 Altyapı Destek (Survey) Elemanı
7422.16 Nesne Tabanlı Programlamacı
7422.17 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza
7422.18 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme
7422.19 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme
7422.20 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı
7422.21 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası
7422.22 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı
7422.23 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı
7422.24 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı
7422.25 Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası
7422.26 Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı
7422.27 Mobil Programlama Elemanı
7511.01 Et Kavurma İşçisi
7511.02 Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
7511.03 Balık Temizleme İşçisi
7511.04 Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
7511.05 Et Kesimcisi
7511.06 Kasap
7511.07 Mezbaha Kesim İşçisi
7511.08 Sosis, Sucuk Ve Salam İmal İşçisi
7511.09 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık
7511.10 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et
7511.11 Kasap (Et Hazırlayıcı)
7511.12 Kesimhane İşçisi
7511.13 Padok Kahyası-Mezbaha
7511.14 Rendering İşçisi-Et
7511.15 Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap
7511.16 Pastırma İmal İşçisi
7511.17 Midye Dolma İşçisi
7511.18 Salamura İşçisi
7511.19 Bağırsak İşçisi
7511.20 Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı
7511.21 İşkembe Temizleme İşçisi
7511.22 Pastırma Çemenleme İşçisi
7511.23 Pastırma Presleme İşçisi
7511.24 Pastırma Tuzlama İşçisi
7511.25 Pastırma Yıkama İşçisi
7511.26 Sucuk Bağlama İşçisi
7511.27 Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi
7511.28 Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci)
7511.29 Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi
7511.30 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
7511.31 Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi
7511.32 Canlı Piliç Kabul İşçisi
7511.33 Salyangoz İşleme İşçisi
7512.01 Ekmek Ustası
7512.02 Yufka Ustası
7512.03 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat
7512.04 İ
Fırıncı
7512.05 Hamurkâr
7512.06 Mayacı (Hamur)
7512.07 Pasacı (Ekmek)
7512.08 Pastacı
7512.09 Pişirici (Bisküvi)
7512.10 Pişirici (Ekmek)
7512.11 Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
7512.12 Kadayıf İmal Ustası
7512.13 Tatlı Ustası (Baklava)
7512.14 Tatlı Ustası (Dökme)
7512.15 Pişmaniye İmalat Ustası
7512.16 Pişmaniye İmalat İşçisi
7512.17 Pişirici (Simit)
7512.18 Simit İmalat Ustası
7512.19 Helva Ustası
7512.20 Lokum Ustası
7512.21 Boyoz Ustası
7512.22 Lavaş Ustası
7512.23 Börek Ustası
7512.24 Pastacı Yardımcısı
7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi
7512.26 Tünelci (Bisküvi)
7512.27 Mantı Ustası
7512.28 Leblebi Şeker İmal Ustası
7512.29 Tatlı Ustası (Künefe)
7512.30 Pasta Yapım ve Sunum Elemanı
7512.31 Tatlı Ustası Yardımcısı
7512.32 Höşmerim Ustası
7512.33 Sütlü Tatlı Ustası
7512.34 Pastacı Çırağı
7512.35 Yaş Pasta Yapımcısı
7512.36 Kadayıf İmal İşçisi
7512.37 Hamur Hazırlayıcı Yardımcısı
7513.01 Dondurma Üretim Elemanı
7513.02 Dondurma İmal Ustası
7513.03 Kültürcü (Süthane / Mandıra)
7513.04 Peynir İmal İşçisi
7513.05 Süthane/ Mandıra İşçisi
7513.06 Tereyağı İmal İşçisi
7513.07 Yoğurt İmal İşçisi
7513.08 Eritme Peynir İmal İşçisi
7513.09 Tereyağ Yayık Makine Operatörü
7513.10 Kaşkaval Makinesi Operatörü
7513.12 Eritme Peynir Makinesi Operatörü
7513.13 Yoğurt Pastör Operatörü
7513.14 Muhallebi Ustası
7513.15 Süt Kabul İşçisi
7513.16 Çökelek Ustası
7513.17 Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
7513.18 Kaşar Peyniri İmalat Ustası
7513.19 Tulum Peyniri İmalat Ustası
7513.20 Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı
7513.21 Krem Peynir İmalat Ustası
7513.22 Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı
7514.01 Konserve Üretim Elemanı
7514.02 Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)
7514.03 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
7514.04 Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)
7514.05 Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)
7514.06 Reçel ve Marmelat İmal İşçisi
7514.07 Sofralık Zeytin İşlemecisi
7514.08 Meyve Sebze Doğrama İşçisi
7514.09 Pul Biber İmalat İşçisi
7514.10 Pekmez İmalat Elemanı
7514.11 Pestil İmalat Elemanı
7514.12 Köme İmalat Elemanı
7514.13 Zeytinyağı Üretim Elemanı
7514.14 Sofralık Zeytin Depocusu
7514.15 Zeytinyağı Ambarcısı
7514.16 Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi
7514.17 Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
7514.18 Kuru İncir İşlemecisi
7514.19 Domates Kesme Operatörü
7514.20 Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
7515.01 Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)
7515.02 Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay)
7515.03 Tat Bakıcı (İçki)
7515.04 Yer Fıstığı Eksperi
7515.05 Çay Eksperi
7515.06 Fındık Eksperi
7515.07 Hububat Nem Ölçme İşçisi
7515.08 Buğday Eksperi
7515.09 Leblebi Ayıklama İşçisi
7515.10 Nohut Ayıklama İşçisi
7515.11 Tadımcı
7516.01 Diğer Puro İmal İşçileri
7516.02 Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri
7516.03 Diğer Tütün İşleyicileri
7516.04 Enfiye İmal İşçisi
7516.05 Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)
7516.06 Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)
7516.07 Puro İmal İşçisi (Elle)
7516.08 Puro Kurutma Fırını İşçisi
7516.09 Tütün Ayırma İşçisi
7516.10 Tütün Harman İşçisi
7516.11 Tütün Islah İşçisi
7516.12 Tütün Soyma İşçisi)
7516.13 Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi)
7521.01 Ağaç Değerlendiricisi
7521.02 Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)
7521.03 Diğer Ağaç İşlem İşçileri
7521.04 Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
7521.05 Ağaç Emprenye İşçisi
7521.06 Ağaç Kurutma İşçisi
7522.01 Ahşap İskeletçi
7522.02 Ahşap Karoserci
7522.03 Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı
7522.04 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)
7522.05 Diğer Mobilya İşçileri
7522.06 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
7522.07 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)
7522.08 Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)
7522.09 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
7522.10 Ahşap Kakmacı
7522.11 Kaplamacı-Ahşap
7522.12 Maket İşçisi-Ahşap
7522.13 Markör-Ağaç
7522.14 Ahşap Mobilya İmalatçısı
7522.15 Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi
7522.16 Modelci-Ağaç
7522.17 Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
7522.18 Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya
7522.19 Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç
7522.20 Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)
7522.21 Spor Malzemesi İmalat İşçisi-Ağaç
7522.22 Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç
7522.23 Baston Ustası
7522.24 PVC Üretim Besleme İşçisi (Ahşap Kaplama)
7522.25 Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
7522.26 Tahta Kaşık Yapımcısı
7522.27 Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya
7522.28 Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası
7522.29 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi
7522.30 Helezon Yay Makinası Operatörü
7522.31 Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
7522.32 Mobilya Test Makinesi Operatörü
7522.33 Çivi Çakma Makinesi Operatörü
7522.34 Mobilya Montajcısı
7522.35 Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
7522.36 Ahşap Mobilya İmalat Ustası
7522.37 Dekoratif Ahşap Süslemeci
7522.38 Perdah Elemanı-Mobilya
7522.39 Ağaç Palet İmalatçısı
7522.40 Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
7522.41 Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
7522.42 Ahşap Yakmacı
7522.43 Gufa Yapımcısı
7523.01 Bükücü (Ağaç)
7523.02 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü
7523.03 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı
7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)
7523.05 Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.06 Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü
7523.07 Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü
7523.08 Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.09 Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)
7523.10 Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.11 Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.12 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.13 Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.14 Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.15 Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.16 Tesviye İşçisi-Ağaç
7523.17 Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.18 Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü
7523.19 Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
7523.20 Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.21 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
7523.22 Ahşap Tornacısı
7523.23 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama
7523.24 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç
7523.25 Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri
7523.26 Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)
7523.27 Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)
7523.28 Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.29 Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.30 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)
7523.31 Sunta Kesme İşçisi
7523.32 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
7523.33 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
7523.34 Presçi (Mobilya)
7523.35 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
7523.36 Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü
7523.37 Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
7523.38 Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
7523.39 Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
7531.01 Kadın Terzisi
7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek
7531.03 Diğer Şapka İmalat İşçileri
7531.04 Erkek Terzisi
7531.05 Erkek Terzisi (Hazır Elbise)
7531.06 Kadın Şapkası İmalat İşçisi
7531.07 Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)
7531.08 Şapkacı
7531.09 Terzi -(Abiye, Gelinlik)
7531.10 Terzi (Otel)
7531.11 Sahne Terzisi
7531.12 Şapkacı (Sahne Ve Studyo)
7531.13 Terzi
7531.14 Misinacı (Gelinlik)
7531.15 Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler
7531.16 Kürk Biçici
7531.17 Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici
7531.18 Kürk Gerdirici/Çakımcı
7531.19 Kürk Terzisi
7531.20 Giysi Tadilatçısı
7531.21 Perukacı
7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)
7531.23 Kadın Elbise Dikimcisi
7531.24 Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)
7531.25 Erkek Atlet Dikim Elemanı
7532.01 Kesimci (Giyim)
7532.02 Armül Ustası (El Tezgahı)
7532.03 Deri Kesimci
7532.04 Diğer Modelciler Ve Biçiciler
7532.05 Kesimci (Ayakkabı)
7532.06 Eldiven Biçici (Diğer)
7532.07 Eldiven Biçici (Deri)
7532.08 Halı Deseni Kopyacısı
7532.09 Hazır Giyim Kalıpçısı
7532.10 Jakar Kartı Desen Kopyacısı
7532.11 Kürk Modelcisi
7532.12 Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep
7532.13 Patron İşaretleyici-Giyecek
7532.14 Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
7532.15 Makastar
7532.16 Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
7532.17 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi
7532.18 Makas Makinesi İşçisi
7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü
7532.20 Kartelacı
7532.21 Kesimci (Saraciye)
7532.22 Modelist
7532.23 Pastalcı
7532.24 Mobilya Döşeme Kesim İşçisi
7532.25 Düz Örme Giyim Modelisti
7532.26 İç Giyim Modelisti
7532.27 Konfeksiyon Modelisti
7532.28 Kadın Giyim Modelisti / Kadın Giysi Tasarımı
7532.29 Gelinlik Modelisti
7532.30 Çocuk Giyim Modelisti
7532.31 Erkek Giyim Modelisti
7532.32 Modelist Yardımcısı(Tekstil)
7532.33 Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu
7532.34 Deri Giyim Modelisti
7532.35 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
7532.36 Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü
7532.37 Kesim Şefi (Tekstil)
7533.01 Kumaş Onarıcı-Örücü
7533.02 Konfeksiyon İşçisi
7533.03 Kravat İmal İşçisi
7533.04 Deri Dikici (Saraciye)-Elle
7533.05 Deri Giyim Dikişçisi
7533.06 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
7533.07 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler,
7533.08 Bant Şefi (Tekstil) İ İ
7533.09 El Nakışçısı
7533.10 El ve Makine Dikişçisi
7533.11 Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)
7533.12 Tel Kırma Nakışçısı
7533.13 Kürk Dikişçisi
7533.14 Oyuncak Bebek Yapımcısı
7533.15 Şemsiye İşçisi
7533.16 Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
7533.17 Teğelci
7533.18 Regulacı
7533.19 Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı
7533.21 Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı
7533.22 Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı
7533.23 Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi
7533.24 Ev Mefruşatı Dikimcisi
7533.25 El Sanatları Ustası
7533.26 Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
7533.27 Tela Presleme Makinesi Operatörü
7533.28 Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı
7533.29 El ve Makine Nakışçısı
7533.30 Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi
7533.31 Bebe Giysileri Dikim Elemanı
7533.32 Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı
7533.33 Çocuk Gösteri Giysileri Dikim Elemanı
7533.34 Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı
7533.35 Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı
7533.36 Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı
7533.37 Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı
7533.38 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
7533.39 Giyim Aksesuarları Dikim Elemanı
7533.40 Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı
7533.41 Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı
7533.42 Kadın İş Giysileri Dikim Elemanı
7533.43 Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı
7533.44 Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı
7533.45 Çift İğne Makineci
7533.46 Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın
Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
7533.47 Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı
7533.48 Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
7533.49 Kadın Giysileri Artistik Çizim Elemanı
7533.50 Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
7533.51 Organik Oyuncak Üretim İşçisi
7533.52 Bayrak Dikimcisi
7533.53 Örtü ve Minder Dikişçisi
7533.54 Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı
7533.55 Kırkyamacı (Patchwork)
7533.56 Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
7533.57 Kadın Temel Etek Dikişçisi
7533.58 Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama
7533.59 Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama
7533.60 Çocuk Elbise Dikim Elemanı
7533.61 Bebek Giysileri Dikim Elemanı
7533.62 Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama
7533.63 Çanta Dikim Elemanı
7533.64 Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto)
7533.65 Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek7533.66 Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı
7533.67 Kadın Nikah Kıyafeti Dikim Elemanı
7533.68 Kıspet Dikim Elemanı
7533.69 Sanayi Makinecisi
7533.70 Bez Bebek Yapımcısı
7533.71 İğne Oyacısı
7533.72 Bindallı (üç etek) Yapımcısı
7533.73 Tığ Örgücü
7533.74 Mekik Oyacısı
7533.75 Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı
7533.76 Şiş ve Tığ Örgücü
7533.77 Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı
7533.78 Aksesuar Şefi (Tekstil)
7533.79 Koruyucu Kıyafet Dikişçisi
7533.80 Personel ve Yük Paraşütü Temel Bakım ve
7534.01 Yorgancı (Elle)
7534.02 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
7534.03 Mobilya Döşeme İşçisi
7534.04 Oto Döşemecisi
7534.05 Yatak İmalat İşçisi
7534.06 Döşemeci (Gemi)
7534.07 Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
7534.08 Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü
7534.09 Yatak Keçeleme İşçisi
7534.10 Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)
7534.11 Mobilya İskeleti Ve Döşemecisi
7534.12 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
7535.01 Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi
7535.02 Deri İşçisi
7535.03 Deri Islah İşçisi (Elle)
7535.04 Deri Temizleme İşçisi (Elle)
7535.05 Deri Yarma İşçisi
7535.06 Diğer Deri İşçileri
7535.07 Diğer Post İşçileri
7535.08 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)
7535.09 Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık)
7535.10 Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi
7535.11 Post Ayırma İşçisi
7535.12 Post Boyama İşçisi (Elle)
7535.13 Post Germe İşçisi
7535.14 Post Temizleme İşçisi (Elle)
7535.15 Post Ve Deri Ayırıcısı
7535.16 Post Yumuşatma İşçisi
7535.17 Deri İşlemecisi
7535.18 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)
7535.19 Debbağ (Sepici)
7535.20 Deri Germe Makinesi İşçisi
7535.21 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu
7535.22 Diğer Debbağlar
7535.23 Deri İşlenti Sorumlusu
7535.24 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu
7536.01 Semerci
7536.02 Ayakkabı Yapımcısı/Ayakkabı İmalatçısı
7536.03 Fora, Freze ve Gazumacı
7536.04 Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)
7536.05 Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi
7536.06 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı
7536.07 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
7536.08 Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
7536.09 Diğer Deri Eşya İmalcileri
7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler
7536.11 Eyer Saracı
7536.12 Istampacı-Ayakkabı
7536.13 Deri Kesici (Elle)
7536.14 Koşum Saracı
7536.15 Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
7536.16 Saya Hazırlayıcı
7536.17 Taban Presçisi
7536.18 Tamirci-Ayakkabı
7536.19 Sahne Kunduracısı
7536.20 Saraç
7536.21 Çarık Ustası
7536.22 Mest Ustası
7536.23 Köşker (Yemeni Ustası)
7536.25 Saraciye Traşcısı
7536.26 Saraciye Üretim Elemanı
7536.27 Çanta Tamircisi
7536.28 Ayakkabı Modelisti
7536.29 Saraciye Modelisti
7536.30 Ayakkabı El Montajcısı
7536.31 Temel Ayakkabı Tasarımcısı
7536.32 Ayakkabı Finisajcısı
7536.33 Takunya (Nalın) Ustası
7536.34 Harik Ustası
7541.02 Tazyik Odası Operatörü
7542.02 Cephane Islahatçısı
7542.03 Patlayıcı Madde İmha Uzmanı
7542.04 Havai Fişek Ateşleyicisi
7542.05 Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü
7543.01 Çorap Kontrolörü
7543.02 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü
7543.03 Halat Kontrolörü
7543.04 Halı Kontrolörü
7543.05 Kalite Kontrolcü
7543.06 Kalite Kontrolörü-Kumaş
7543.07 Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü
7543.08 Örgü Kontrolörü
7543.10 Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)
7543.11 Oto Hurdacısı
7543.12 Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü
7543.13 Ürün Denetmeni
7543.14 Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)
7543.16 Hurda Eksperi
7543.17 Kalite Kontrolcü-Tekstil
7543.18 Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
7543.19 Deri Tekstil Kalite Kontrol
7543.20 Tiftik Eksperi
7543.24 Elyaf Değerlendirici
7543.25 Elyaf Eksperi
7543.26 Tül Perde Kontrol İşçisi
7543.27 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)
7543.28 Konfeksiyon Kontrolörü
7543.29 Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)
7543.31 Metocu/Numaratör
7543.36 Denye Kontrolcü
7543.37 Tefrik Kontrolcü (İplik)
7544.01 Yabani Ot Kontrolörü
7544.02 Zararlı Böcek Kontrolörü
7544.03 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
7549.01 Çiçek Tanzimcisi
7549.02 Mercek Camı Yapım İşçisi
7549.03 Protez Ortez Ustası
7549.04 Teknik Servis Elemanı
7549.05 Göz İçi Lens Üretim Elemanı
8132.01 Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf
8132.02 Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf
8132.04 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)
8132.05 Fotoğraf Baskıcı
8133.01 Gübre Üretim İşçisi
8133.02 Saç Boyası İmalat İşçisi
8141.01 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8141.02 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
8141.03 Diğer Lastik İmalat İşçileri
8141.04 Dış Lastik Hazırlama İşçisi
8141.05 Dış Lastik Kalıpçısı
8141.06 Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi
8141.07 İç Lastik Hazırlama İşçisi
8141.08 İç Lastik Kalıplama İşçisi
8141.09 Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü
8141.10 Kauçuk Damga İmal İşçisi
8141.11 Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü
8141.12 Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
8141.13 Kauçuk Yoğurucu
8141.14 Lastik Ayakkabı İmal İşçisi
8141.15 Lastik Kalandır Makinesi Operatörü
8141.16 Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
8141.17 Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
8141.18 Yoğurucu (Lastik)
8141.19 Drenaj Silikon İşçisi
8141.20 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
8141.21 Lastik Kaplama İşçisi
8141.22 Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)
8141.23 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)
8141.24 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.01 Polyester İmal İşçisi
8142.02 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
8142.03 Plastik Çekme Makinesi Operatörü
8142.04 Plastik Doğramacı/PVC Doğrama-İmalat ve
8142.05 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
8142.06 Plastik Kalandır Makinesi Operatörü
8142.07 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
8142.08 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü
8142.09 Plastik Mamuller İmal İşçisi
8142.10 Plastik Öğütme Makinesi Operatörü
8142.11 Plastik Yoğurucu
8142.12 Modelci-Plastik
8142.13 Plastik İşlemeci
8142.14 Galoş-Bone İmal İşçisi
8142.15 Jelkot Ustası
8142.16 Branda Pvc Kaplama İşçisi
8142.17 Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi
8142.18 Termoset Plastik Kalıpçısı
8142.19 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
8142.20 Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform
8142.21 Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü
8142.22 Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü
8142.23 Metalize Plastik Makinesi Operatörü
8142.24 Plastik Boru İmal İşçisi
8142.25 Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi
8142.26 Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
8142.27 Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
8142.28 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.29 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.30 Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
8142.31 Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
8142.32 Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
8142.33 Plastik Doğrama Montaj Elemanı
8142.34 Tekne Ustası (Polyester)
8142.35 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
8142.36 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
8142.37 Plastik Kırma Makine Operatörü
8142.38 Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
8142.39 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat
8142.40 Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi
8142.41 Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
8142.42 Plastik Şişirme Kalıpçısı
8142.43 Plastik Film İşleme Operatörü
8142.44 Tıbbi Malzeme İmal İşçisi
8142.45 Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
8142.46 Plastik Modelleme Elemanı
8142.47 Poliüretan Makinesi Operatörü
8142.48 Plastik Film Kesim Makinesi Operatörü
8143.01 Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma
8143.02 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
8143.03 Karton Astarlama Makinesi Operatörü
8143.04 Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama
8143.05 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle)
8143.06 Karton Pres Operatörü
8143.07 Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)
8143.08 Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)
8143.09 Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
8143.10 Islak Mendil Kesim İşçisi
8143.11 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
8143.12 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü
8143.13 Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü
8143.14 Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü
8143.15 Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü
8143.16 Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
8143.17 Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü
8143.18 Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü
8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü
8143.20 Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü
8143.21 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü
8143.22 Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü
8143.23 Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü
8143.24 Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi
8143.25 Laminasyon Makinesi Operatörü
8143.26 Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı
8143.27 Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
8143.28 Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
8143.29 Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi
8151.01 Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)
8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
8151.03 Bobin Kırıcı-İplik
8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)
8151.05 Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
8151.06 Çile Makinesi İşçisi
8151.07 Elyaf Açma Makineleri Operatörü
8151.08 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
8151.09 Elyaf Kurutma Fırın Operatörü
8151.10 Elyaf Kurutucu (Sobada)
8151.11 Elyaf Sarıcı
8151.12 Fitil Katlayıcı
8151.13 Fitil (Flayer) Makineci
8151.14 Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil
8151.15 Harman-Hallaç Makinesi Operatörü
8151.16 İnce Etraj Makinesi İşçisi
8151.17 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
8151.18 Kendir Bükücü Operatörü
8151.19 Kendir Elyaf Bükücü Operatörü
8151.20 Kendir Etraj Makinesi İşçisi
8151.21 Kendir Ezme Makinesi İşçisi
8151.22 Kendir Kesme Makinesi İşçisi
8151.23 Keten Elyaf Bükücü
8151.24 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
8151.25 Vater Makinası Operatörü
8151.26 Bobin Makinesi Operatörü
8151.27 Open End Makinesi Operatörü
8151.28 Tarak Fırçacı-Tekstil
8151.29 Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
8151.30 Ring Makineci
8151.31 Ring Ayar Ustası
8151.32 Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)
8151.33 İp Büküm Makinesi Operatörü
8151.34 Ön İplik Operatörü
8151.35 Finisörcü (iplik)
8151.36 Koparmacı (iplik)
8151.37 Çekmeci (İplik)
8151.38 Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi
8151.39 Akrilik İplik Üretim İşçisi
8151.40 Şişirmeci (İplik)
8151.41 Fantezi Bükümcü
8151.42 Kurutmacı (İplik)
8151.43 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)
8151.44 Pamuk Kesme Makinesi İşçisi
8151.45 Ağ Çile Makinesi İşçisi
8151.46 Sentetik Elyaf İmal İşçisi
8151.47 Kaba Etraj Makinesi İşçisi
8151.48 İşbağcı (Düğümcü)
8151.49 Şönil İplik Üretim İşçisi
8151.50 Çırçır Makinesi Operatörü
8151.51 İplik Bitim İşleri Operatörü
8151.52 Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8151.53 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
8151.54 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
8151.55 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)
8151.56 Vater-Bobin Makinesi Operatörü
8151.57 Filament İplik Üretim İşçisi
8151.58 İplik Operatörü
8152.01 Cer Fitil Makinesi Ayarcısı
8152.02 Çorap Onarıcı
8152.03 Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)
8152.04 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)
8152.05 Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
8152.06 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)
8152.07 Jakar Tezgahı Tertipleyicisi
8152.08 Kart Makinesi Ayarcısı
8152.09 Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)
8152.10 Patlakçı (Dokuma Tezgahı)
8152.11 Sarma Makinesi Ayarcısı
8152.12 Tarak Makinesi Ayarcısı-Tekstil
8152.13 Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri)
8152.14 Perde İmal İşçisi
8152.15 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
8152.16 Triko Paketleme İşçisi
8152.17 Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah
8152.18 Çorap Örme Makinesi Operatörü
8152.19 Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.20 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
8152.21 Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları
8152.22 Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen
8152.24 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.25 Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
8152.26 Halı Onarıcı (Makine İle)
8152.27 Jakar Kartı Delicisi
8152.28 Jakar Tezgahı Dokuyucusu
8152.29 Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
8152.30 Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
8152.31 Konik Çözgü Makinesi Operatörü
8152.32 Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü
8152.33 Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
8152.34 Kumaş Sarıcı
8152.35 Otomatik Tezgah İplikçisi
8152.36 Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
8152.37 Seri Çözgü Makinesi Operatörü
8152.38 Tahar Makinesi Operatörü
8152.39 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
8152.40 Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
8152.41 Örgü Makinası Operatörü
8152.42 Penye Makinesi Operatörü
8152.43 Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)
8152.44 Silici (Tekstil)
8152.45 Sanfor Operatörü(Sanforcu)
8152.46 Kumaş Açıcı
8152.47 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
8152.48 Denim Kumaş Operatörü
8152.49 Şardon Makinesi Operatörü
8152.50 Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8152.51 Kumaş Serim Makinesi Operatörü
8152.52 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
8152.53 Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
8152.54 Tarak İşçisi-Trikotaj
8152.55 Halı Saçak Makinesi İşçisi
8152.56 Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
8152.57 Jarse Makinesi İşçisi
8152.58 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü
8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
8152.60 Çorap Burun Makinesi Operatörü
8152.61 Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
8152.62 Dokumacı/Endüstriyel Dokumacı
8152.63 Atkılı Örme Operatörü
8152.64 Çözgü Operatörü
8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8152.66 Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi
8152.67 Lazer Kesimci ( Tekstil )
8152.68 Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü
8152.69 Dokuma Konfeksiyon Makineci
8152.70 Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
8152.71 Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
8152.72 Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü
8152.73 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
8153.01 Model Makineci (Tekstil)/Hazır Giyim Model
8153.02 Sanayi Nakışçısı
8153.03 Deri Model Makineci
8153.04 Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü
8153.05 İç Giyim Konfeksiyon Makineci
8153.06 İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
8153.07 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
8153.08 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
8153.09 Overlokçu
8153.10 Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)
8153.11 Makineci (Dikiş)
8153.12 Makine Nakışçısı
8153.13 Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü
8153.14 Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci
8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi
8153.16 Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)
8153.17 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
8153.18 Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8153.19 Remayözcü
8153.20 Düz Dikiş Makineci
8153.21 Lastik Makineci
8153.22 Lok Makineci
8153.23 Tilki Overlok Makineci
8153.24 Zikzak Makineci
8153.25 Zincir Dikiş Makineci
8153.26 Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
8153.27 Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
8154.01 Mensucat Beyazlatıcı
8154.02 Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
8154.03 Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
8154.05 Dakatir Makinesi Operatörü
8154.06 Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları,
8154.07 Dik Fırça Makinesi İşçisi
8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
8154.09 Empermeabilize İşçisi
8154.10 Fırça Makinesi İşçisi
8154.11 Haşıl Makinesi Operatörü
8154.12 İpek Ağırlaştırıcı
8154.13 İpek Temizleyici
8154.14 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
8154.15 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)
8154.16 İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi
8154.17 İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
8154.18 Jet Boya Makinesi Operatörü
8154.19 Kord Kadife Parafinleme İşçisi
8154.20 Kord Kadife Polisaj İşçisi
8154.21 Kumaş Boya Hazırlayıcısı
8154.22 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
8154.23 Mensucat Çektirici
8154.24 Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi
8154.25 Mensucat Pekleyici
8154.26 Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi
8154.27 Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)
8154.28 Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
8154.29 Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi
8154.30 Yün Karbonizörcü
8154.31 Boya ve Apre Operatörü
8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
8154.33 Fiksaj İşçisi
8154.34 Apre Hazırlama İşçisi
8154.35 Halat Kasar İşçisi
8154.36 Tekstil Terbiye İşçisi
8154.37 Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
8154.38 Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
8154.39 Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.40 Spreyci (Tekstil)
8154.41 Fırçacı (Tekstil)
8154.42 Reçineci (Tekstil)
8154.43 Krınkıl Presçi (Tekstil)
8154.44 Zımparacı (Tekstil)
8154.45 Yıpratmacı (Tekstil)
8154.46 Kılçıkçı (Tekstil)
8154.47 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil
8154.48 Merserize Kumaş Makinesi İşçisi
8154.49 Merserize İplik Makinesi İşçisi
8154.50 Ağ Germe Makinesi İşçisi
8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü
8154.53 RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
8154.54 JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
8154.55 Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş
8154.56 Traşçı (Tekstil)
8154.57 Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
8154.58 Tekstil Bitim İşlemecisi (Apreci)
8154.59 Cımbızcı (Tekstil)
8155.01 Deri Islah İşçisi (Makineyle)
8155.02 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)
8155.03 Deri Kurutma Makinesi İşçisi İ
8155.04 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)
8155.05 Deri Ütüleme İşçisi
8155.07 Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü
8155.08 Post Temizleme İşçisi (Makineyle)
8155.09 Deri-Finisajcı
8155.10 Deri Dolapcı
8155.11 Deri Ayakçı
8155.12 Makine Operatörü (Deri İşlenti)
8156.01 Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)
8156.02 Saya Dikici (Makine İle)
8156.03 Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
8156.04 Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.
8156.05 Kösele Çanta İmalatçısı
8156.06 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
8156.07 Ayakkabı Taban Boyacısı
8156.08 Sayacı
8156.09 Saraciye Dikişçisi
8156.10 Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
8156.11 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
8156.12 Saraciye Montajcısı
8156.13 Kösele Kemer İmalatçısı
8157.01 Çamaşırhane Görevlisi
8157.02 Kuru Temizlemeci
8157.03 Ütücü
8157.04 Ara Ütücü
8157.05 Son Ütücü
8157.06 Silindir Ütücü
8157.07 Pres Ütücü
8157.08 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu
8159.01 Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
8159.02 Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
8159.03 Bant Verev Makinesi İşçisi
8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar,
8159.05 Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) İ İ
8159.06 Kalıpçı-Yün Keçe Başlık
8159.07 Kaytan İşçisi (Makine İle)
8159.08 Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)
8159.09 Ondüle Makinesi İşçisi
8159.10 Vatka Makinesi İşçisi
8159.11 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
8159.12 Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
8159.13 Sünger Kesim Makinesi Operatörü
8159.14 Zımbacı (Konfeksiyon)
8159.15 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü
8159.16 Fermuar İmal İşçisi
8159.17 Düğme İmal İşçisi
8159.18 Dokusuz Yüzey Operatörü
8159.19 Formacı (Çorap)
8159.20 Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
8159.21 Şilte Makinesi Operatörü
8159.22 Medikal Maske İmal İşçisi
8160.01 Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör8160.02 Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) İ
8160.03 Bal Sağım Operatörü
8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi
8160.05 Bira Filtreleme İşçisi
8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi
8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü
8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü
8160.09 Bulgur İmal İşçisi
8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü
8160.11 Çiklet İmal İşçisi
8160.12 Çikolata İmal İşçisi
8160.13 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
8160.14 Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
8160.15 Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim
8160.16 Damga İstif İşçisi (Bisküvi)
8160.17 Değirmen İşçisi (Makarna)
8160.18 Değirmen İşçisi (Mısır)
8160.19 Değirmen İşçisi (Baharat)
8160.20 Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)
8160.21 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)
8160.22 Değirmen İşçisi (Hububat)
8160.23 Çeltik ve Pirinç İşleme Makinesi Operatörü
8160.24 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)
8160.25 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)
8160.26 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda
8160.27 Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri İ
8160.28 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
8160.29 Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili
8160.30 ÜDiğer Sigara İmal İşçileri
8160.31 Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri
8160.32 Erişte İmal İşçisi
8160.33 Fermantasyon İşçisi
8160.34 Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)
8160.35 Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü
8160.36 Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü
8160.37 Fırınlama İşçisi-Malt
8160.38 Filizleme İşçisi-Malt
8160.39 Filtreci (Şeker İmalatı)
8160.40 Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
8160.41 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık)
8160.42 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)
8160.43 Gofret İmalat İşçisi
8160.44 Gofret Kesme Makinesi Operatörü
8160.45 Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)
8160.46 Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)
8160.47 Harmancı-Çay
8160.48 Harmancı-Kahve
8160.49 Haşhaş Yağı İmal Ustası
8160.50 Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü
8160.51 Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
8160.52 Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)
8160.53 Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)
8160.54 Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi)
8160.55 Kavurucu (Kahve)
8160.56 Kavurucu (Kakao)
8160.57 Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)
8160.58 Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.59 Kremacı (Bisküvi)
8160.60 Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)
8160.61 Kurutucu (Gıda Maddeleri)
8160.62 Kuruyemiş Harman İşçisi
8160.63 Kuruyemiş İmal İşçisi
8160.64 Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi)
8160.65 Makarna İmal İşçisi
8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü
8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8160.69 Marmelat İmal İşçisi
8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü
8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)
8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi
8160.73 Meyve Presi Operatörü
8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
8160.77 Pancar Bıçakçısı
8160.78 Pastörize Ustabaşı
8160.79 Pastörizör (Süthane/mandıra)
8160.80 Hazır Köfte İmal İşçisi
8160.81 Leblebi İmal Ustası
8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü
8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
8160.84 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
8160.85 Pişirici (Malt)
8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)
8160.87 Pişirici-Konserveci (Balık)
8160.88 Pişirici-Konserveci (Et)
8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
8160.90 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)
8160.91 Pres Operatörü (Yağ)
8160.92 Puro İmal İşçisi (Makineyle)
8160.93 Puro Pudralama Makinesi Operatörü
8160.94 Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
8160.95 Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
8160.96 Selektör Makinesi Operatörü
8160.97 Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
8160.98 Sirke İmal İşçisi
8160.99 Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi
8161.00 Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze
8161.01 Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra)
8161.02 Sürmeci (Bisküvi)
8161.03 Süttozu İmal İşçisi
8161.04 Şarap İmal İşçisi
8161.05 Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)
8161.06 Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.07 Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
8161.08 Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası
8161.09 Tahin İmal İşçisi
8161.10 Tahin Ustası
8161.11 Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi
8161.12 Un İmal İşçisi
8161.13 Plastik Şişe Düzeltme İşçisi
8161.14 Tütün Kıyma Makinesi Operatörü
8161.15 Uht Operatörü
8161.16 Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.17 Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)
8161.18 Yıkamacı (Bugday)
8161.19 Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8161.20 Su Hazırlama İşçisi
8161.21 Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü
8161.22 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)
8161.23 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)
8161.24 Viyol Baskı Makinesi İşçisi
8161.25 Viyol Makinesi Operatörü
8161.26 Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü
8161.27 Çay Kurutma Fırını İşçisi
8161.28 Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi
8161.29 Meyveli Yoğurt İmal İşçisi
8161.30 Kap Yıkama Makinesi Operatörü
8161.31 Tuz İmal İşçisi
8161.32 Tuz Paketleme Makinesi Operatörü
8161.33 Tablet Tuz İmal Ustası
8161.34 Şeker İmal İşçisi
8161.35 Un İmal Ustası
8161.36 Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı
8161.37 Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü
8161.38 Yer Fıstığı Seçme İşçisi
8161.39 Yer Fıstığı Renk Ayırıcı Makinesi Operatörü
8161.40 Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü
8161.41 Hamurkar (Şeker-Sakız)
8161.42 Bant elemanı
8161.43 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
8161.44 Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
8161.45 Kaplama Operatörü (Draje)
8161.46 Gıda İşlemecisi
8161.47 Tarhana İmal İşçisi
8161.48 Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)
8161.49 Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)
8161.50 Paketleme Makinesi Operatörü (Un)
8161.51 Hamurkar(Makarna)
8161.52 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü
8161.53 Fındık Kırma İşçisi
8161.54 Fındık İşleme İşçisi
8161.55 Gıda Kurutma Fırın Operatörü
8161.56 Kuru Baklagil Elemanı
8161.57 Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)
8161.58 Bull Operatörü (Gıda)
8161.59 Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
8161.60 Maya İmalat İşçisi
8161.61 Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü
8161.62 Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı
8161.63 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi
8161.64 Çay İşleme Elemanı
8161.65 Mısır İşleme Operatörü
8161.66 Sos Üretim Operatörü
8161.67 Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü
8161.68 Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim
8161.69 Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim
8161.70 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü
8161.71 Fermente Ürün Üretim Operatörü
8161.72 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü
8161.73 Dolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü
8161.74 Kakao Çekirdeği İşleme Operatörü
8161.75 Et Ürünleri İşleme Operatörü
8171.01 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru
8171.02 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri
8171.03 Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.04 Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.05 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.06 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)
8171.07 Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.08 Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.09 Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8171.10 Diğer Kağıt İmalat İşçileri
8171.11 Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü
8171.12 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
8171.13 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)
8171.14 Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
8171.15 Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)
8171.16 Masura Kesim Makinesi Operatörü
8171.17 Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
8171.18 Kağıt Üretim Elemanı
8172.01 Hızarcı
8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)
8172.03 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç
8172.05 İ İ Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
8172.06 İ Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
8172.07 İ Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü
8172.08 Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü
8172.09 Kaplamalık Levha Dilicisi
8172.10 Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)
8172.11 Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç
8172.12 Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü
8172.13 Seyyar Testere Makinesi Operatörü
8172.14 Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası
8172.15 Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç
8172.16 Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
8172.17 İ Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü
8172.18 Ahşap Kaplama Pres Operatörü
8172.19 Kalem Katrak Makinesi Operatörü
8172.20 Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü
8172.21 Kalem Takoz Kesim İşçisi
8172.22 Ham Kalem Sandviç İşçisi
8172.23 Kalem Başkesme Makinesi Operatörü
8172.24 Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü
8172.25 Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
8172.26 Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü
8172.27 Kalem Bölme Makinesi Operatörü
8172.28 Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü
8172.29 Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü
8172.30 Kalem Boyama Makinesi Operatörü
8172.31 Kalem Baskı Makinesi Operatörü
8172.32 Kalem Mercanlamacı
8172.34 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
8172.35 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
8183.02 Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)
8183.03 Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)
8183.04 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek
8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)
8183.06 Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8183.07 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
8183.08 Yağ Dolum Makinesi Operatörü
8183.09 Bira Kasalama İşçisi
8183.10 Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
8183.11 İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü
8183.12 Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü
8183.13 Ambalajcı (Makine İle)
8183.14 Etiketçi (Makineyle)
8183.15 Kap Doldurma Makinesi Operatörü
8183.16 Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü
8183.17 Kapak-Pipet Makinesi Operatörü
8183.18 Kolileme Makinesi Operatörü
8183.19 Kuruyemiş Paketleme İşçisi
8183.20 Palet Etiketleme İşçisi
8183.21 Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü
8183.22 Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)
8183.23 Ton Balığı Paketleme İşçisi
8183.24 Mobilya Paketleme İşçisi
8183.25 Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
8183.26 Tarihleme Makinesi Operatörü
8183.27 Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü
8183.28 Un Paketleme İşçisi
8183.29 Su Şişeleme Makinesi Operatörü
8183.30 Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü
8183.31 Sucuk Etiketleme İşçisi
8183.32 Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü
8183.33 Çay Paketleme Makinesi Operatörü
8183.34 Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
8183.35 Tuz Paketleme İşçisi
8183.36 Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü
8183.37 Makarna Paketleme İşçisi
8183.38 İrmik Paketleme İşçisi
8183.39 Pirinç Paketleme İşçisi
8183.40 Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu
8219.01 Metal Mamuller Montaj İşçisi
8219.02 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
8219.03 Plastik Mamuller Montaj İşçisi
8219.04 Kapı Montaj İşçisi
8219.05 Çelik Kapı Montaj İşçisi
8219.06 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
8219.07 Deri Eşya Montajcısı
8219.08 Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
8219.09 Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi
8219.10 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
8219.11 Kepenk Montaj İşçisi
8219.12 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
8219.13 Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı
8219.14 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
8219.15 Ahşap Montaj Elemanı
8219.16 Ahşap İskelet Montaj Elemanı
8219.17 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
8219.18 Duşakabin Montajcısı
8219.19 Emniyet Kemeri Montaj İşçisi
8219.20 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
8219.22 Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı
8219.23 P.V.C. Doğrama Montajcısı
8219.24 Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi
8219.25 Su Sayac Sökme Takma Elemanı
8219.26 Yat Donatımcısı
8219.27 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı
8311.01 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti
8311.02 Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve
8311.04 Tren Makinisti(Demiryolu)
8312.01 Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)
8312.02 Demiryolu Frencisi
8312.03 Demiryolu Sinyalcisi
8312.04 Tren Teşkil Memuru (Makasçı)
8312.06 Revizör-Demiryolu
8312.07 Telekomat Bakım Sürveyanı
8312.08 Demiryolu Tesisler Sürveyanı
8312.09 Katener İşçisi
8312.10 Geçit Bekçisi (Demiryolu)
8312.11 Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi
8312.12 Tren Teşkil Memuru (Trende)
8312.13 Tren Teşkil Memuru (Gar)
8312.14 Yol Sürveyanı (Demiryolu)
8312.15 Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)
8312.16 Tren Teşkil İşçisi
8312.17 Panel Sistem Demiryolu Ustası
8321.01 Motosiklet Sürücüsü
8321.02 Motosikletli Kurye
8322.01 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
8322.02 Kamyonet Şoförü
8322.03 Taksi Şoförü
8322.04 Ambulans Sürücüsü
8322.05 Servis Şoförü (Okul)
8322.06 Makam Şoförü
8322.07 Zırhlı Müdahale Araçları Sürücü
8322.08 Minibüs Şoförü
8322.09 Vasıta Sürücüsü
8322.10 Servis Aracı Şoförü
8331.01 Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü/
8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)
8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)
8331.04 Metrobüs Şoförü
8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü
8332.02 Şoför-Yük Taşıma
8332.03 Tır-Çekici Şoförü
8332.04 Çöp Kamyonu Sürücüsü
8332.05 Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde
8332.08 Vidanjör Şoförü
8332.09 Kamyon Şoförü
8332.10 Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü
8332.11 Tır/Kamyon Muavini
8332.12 Zırhlı Araç Şoförü
8332.13 Arazöz Şoförü
8332.14 Kaya Kamyonu Operatörü
8332.15 Terminal Çekici Operatörü
8332.16 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü
8332.17 Silobas Operatörü
8332.18 Kendinden Tahrikli Motorlu Taşıyıcı (SPMT) Ağır
Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi Operatörü
8332.19 Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi
8341.01 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri
8341.02 Kereste Taşıma Makinesi Operatörü
8341.03 Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım
8341.04 Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü
8341.05 Pamuk Toplama Makinesi Operatörü
8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı
8341.07 Pancar Boşaltma Operatörü
8341.08 Traktör Şoförü
8341.09 Biçerdöver Operatörü
8344.01 Yükleyici (Loder) Operatörü
8344.02 Forklift Operatörü
8344.03 Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
8344.04 Transpalet Operatörü
8344.05 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve
8344.06 Endüstriyel Taşımacı
8350.01 Serdümen
8350.02 Güverte Enspektörü
8350.03 Baş Dümenci Gemi
8350.04 Deniz Fenercisi
8350.05 Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve
8350.06 Güverte Lostromosu
8350.07 Güverte Tayfası
8350.08 Usta Gemici
8350.09 Gemi Acente Personeli
8350.10 Makine Lostromosu
8350.11 Silici (Gemi)
8350.12 Palamarcı
8350.13 Genel Servis İşçisi (gemi)
8350.14 Gemici
8350.15 Çımacı
8350.16 Rampa Elemanı
8350.17 Tahlisiye Personeli
9111.01 Hizmetçi-Ev İşleri
9111.02 Gündelikçi Kadın
9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
9112.02 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler
9112.03 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
9112.04 Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
9112.05 Oda Görevlisi-Turizm
9112.06 Temizlik Görevlisi
9112.07 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi /
9112.08 Kat Hizmetleri Elemanı
9112.09 Tuvalet Temizlik Görevlisi
9112.10 Mobilya Silimci
9112.11 Büro İşçisi
9112.12 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
9112.13 Temizlik Görevlisi (Hastane)
9112.14 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)
9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç
9112.17 Laboratuvar Temizlik İşçisi
9112.18 Plaj Görevlisi (Beach Boy)
9112.19 Tren Temizlik Görevlisi
9112.20 Uçak Temizlik Görevlisi
9121.01 Çamaşırcı (Genel)
9121.02 Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler
9121.03 Kuru Temizleyici (Elle)
9121.04 Lekeci (Kuru Temizleme)
9121.05 Ütücü (Elle)
9121.07 Lekeci (Tekstil
9122.01 Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)
9122.02 Oto Yıkama Elemanı
9122.03 Oto Kuaför Elemanı
9123.01 Cam Temizleyici
9129.01 Havuz Görevlisi/Operatörü
9129.02 Halı Temizleme ve Bakım Elemanı
9129.03 Havuz Suyu Operatörü
9211.01 Çay Toplama İşçisi
9211.02 Yer Fıstığı Toplama İşçisi
9211.03 Meyve Toplama İşçisi
9211.04 Sebze Toplama İşçisi
9211.07 Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi
9211.08 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
9211.09 Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)
9211.10 Fındık Toplama İşçisi
9211.11 Zeytin Toplama İşçisi
9211.12 Gül Toplama İşçisi
9212.01 Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)
9213.02 Amele-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan
9213.03 Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan
9213.04 Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri
9213.05 Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)
9213.06 Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan
9214.01 Çim Saha Görevlisi
9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi
9215.01 Orman İşçisi
9216.01 Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı
9216.02 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri
9216.03 Kurbağa Toplayıcısı
9216.04 Salyangoz Toplayıcısı
9321.01 Paketleme İşçisi (Cam)
9321.02 Kumaş Paketleme İşçisi
9321.03 Bobin Paketleme İşçisi
9321.04 Ambalajcı
9321.05 Kalem Ambalaj İşçisi
9321.06 Yumurta Paketleme İşçisi
9321.07 Kibrit Paketleme İşçisi
9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi
9321.09 Etiket görevlisi - ambar
9321.10 Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi
9321.11 Balyacı
9321.12 Ambalajlama İşçisi (Elle)
9321.13 Etiket Yapıştırma İşçisi (Elle)
9321.14 Paket Yapma İşçisi - Kağıt, Karton vb.
9321.15 Paketleme İşçisi
9321.16 Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
9321.17 Et Paketleme İşçisi
9321.18 Paketleme İşçisi (Gıda)
9321.19 Çiftlemeci (Çorap)
9321.20 Paketlemeci (Çorap)
9329.01 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
9329.02 Panel Strofor İşçisi
9329.05 Metal Yıkama Yağlama İşçisi
9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi
9329.07 Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri
9329.08 Kabuklu Yumuşakçaları Ayıklama İşçisi
9329.09 Karkas Yıkama İşçisi
9329.10 Kumaş Temizleme İşçisi (Elle)
9329.11 Kumaş Yıkama İşçisi (Elle)
9329.12 Makine Yıkayıcısı
9329.13 Malzeme Taşıyıcısı
9329.14 Meydancı - Dokuma
9329.16 Meydancı - İmalat
9329.17 Meydancı - İplik
9329.18 Meydancı - Konfeksiyon
9329.19 Meydancı - Mezbaha
9329.20 Rotor Bobini Sarma İşçisi
9329.21 Şişe Tasnifçisi
9329.22 Stator Bobini Sarma İşçisi
9329.23 Ayakçı (Tekstil)
9329.24 Transformatör sarma işçisi
9329.25 Yün Yıkama İşçisi (Elle)
9329.26 Bobin Aktarma İşçisi
9329.27 Bobinci - yün iplik
9329.28 Bobin Sarma İşçisi - Elektrik
9329.29 Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi
9329.30 Katçı (Tekstil)
9329.31 Ham Deri Yıkama İşçisi
9329.32 İplik Yıkama İşçisi
9329.33 İşkembe temizleyicisi (elle)
9329.34 Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı
9329.35 Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı
9329.41 Süt Toplama İşçisi
9329.42 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
9329.43 Desen Yapıştırma İşçisi
9329.44 Harmancı (Çay) Elle
9329.45 Vater Takımcı
9329.46 Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
9329.47 Kalem Lata Dizme İşçisi
9331.01 Diğer Taşımacılar
9332.01 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri
9332.02 Koşulu Araç Sürücüsü
9332.04 Faytoncu
9332.05 Kağnı Sürücüsü
9332.06 At Arabası Sürücüsü
9333.01 Depo İşçisi (Elleçleme)
9333.02 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
9333.03 Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi)
9333.04 Tanker Yükleme İşçisi-Gemi
9333.05 Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları
9333.06 Uçak Yükleme İşçisi
9333.07 Ambar İşçisi (Portör)
9333.08 Soğuk Hava Depo Görevlisi
9333.09 Hamal/Elle Taşıma
9333.10 LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi
9333.11 Eşya Taşıma İşçisi
9333.12 Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)
9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi
9333.14 Kapalı Depo Görevlisi
9333.15 Depo Görevlisi (Hammadde)
9333.16 Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
9333.17 Depo Görevlisi (Gıda)
9333.18 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
9333.19 Liman İşletme Saha Çalışanı
9333.20 Liman İşçisi
9333.21 Soğuk Hava Depo İşçisi
9333.22 Gemi yükleme işçisi
9333.23 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
9334.01 Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde
9411.01 Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç
9411.02 Gözleme Ustası
9411.03 Döner Ustası
9411.04 Pizza Ustası
9411.05 Kokoreç Ustası
9411.06 Çiğ Köfte Ustası
9411.07 İçli Köfte Ustası
9411.08 Pide Ustası
9411.09 Izgara Köftecisi
9411.10 Lahmacun Ustası
9411.11 Ciğer Ustası
9411.12 Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı
9411.13 Tavuk Döner Ustası
9411.14 Izgara Ustası
9411.15 Izgara Ustası Yardımcısı
9411.16 Pide Ustası Yardımcısı
9411.17 Tantuni Ustası
9411.18 Suşi Ustası
9411.19 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu
9412.01 Aşçı Yamağı (Çırağı)
9412.02 Çaycı
9412.03 Kahvaltı Hazırlama Elemanı
9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)
9412.05 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
9412.06 Mutfak Görevlisi
9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
9412.08 Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
9412.09 Yemekhane Servis İşçisi
9412.10 Yemekhane İşçisi
9412.11 Bulaşıkhane Görevlisi
9510.01 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)
9510.02 Ayakkabı Boyacısı
9510.03 Afiş asıcısı
9510.04 Baskülcü - sokak
9510.05 El ilanı dağıtıcısı
9510.06 Değnekçi - taşıt
9510.07 Çığırtkan
9520.01 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)
9520.02 Gazete Satıcısı-Seyyar
9520.03 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı)
9520.04 Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar)
9520.05 Hurda Toplayıcısı/Geri Dönüştürülebilir Atık
9520.06 Eskici-Seyyar
9520.07 Baloncu - seyyar satış
9520.08 Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar
9520.09 Çiçek Satıcısı - Seyyar
9520.10 Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı)
9611.01 Çöpçü
9611.02 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık
9611.03 Tehlikeli Atık Toplayıcısı
9611.04 Tehlikesiz Atık Toplayıcısı
9612.02 Çöp Tasnif Ediciler
9612.03 Geri Dönüşüm İşçisi
9612.04 Hurda Satıcısı
9612.05 Şişe Ayıklayıcısı
9612.06 Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
9612.07 Geri Kazanım İşçisi
9612.08 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi
9612.09 Atık Ayırma İşçisi
9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış
9613.02 Park süpürücü
9613.03 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.)
9613.04 Park Temizlik İşçisi
9613.05 Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.
9621.01 Kurye
9621.02 Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı
9621.03 Gazete Dağıtıcısı
9621.04 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
9621.05 Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma
9621.07 İ Paket Teslim Elemanı (Yaya)
9621.08 Kurye (İlaç Dağıtım)
9621.09 Ekmek Dağıtım Elemanı
9621.10 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)
9621.11 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
9621.12 Golf sopa ve top taşıyıcısı
9621.13 Genel evrak dağıtıcısı
9621.14 Bavul taşıyıcısı
9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)
9623.01 Sayaç Okuma Elemanı (Su)
9623.02 Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
9623.03 Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)
9623.04 Endeks Okuma Görevlisi
9624.01 Su Taşıyıcı
9624.02 Yakacak Odun Toplayıcısı
9629.01 Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)
9629.02 Otopark Görevlisi/Vale
9629.03 Garaj Görevlisi (Otel)
9629.04 Kanal Ve Izgara İşçisi
9629.05 Asansör Görevlisi
9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi
9629.07 Parkomat Görevlisi
9629.08 İnternet Salon Görevlisi
9629.09 Kapı Görevlisi (Doorman)
9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
9629.11 Vestiyer elemanı
9629.12 Fuar Organizasyon Sorumlusu
9629.13 Bilet Toplayıcısı
9629.14 Anonsçu (Page Boy)
9629.15 Asansör Görevlisi (İnşaat)
9629.16 Oyun Parkı Görevlisi
9629.17 Paraşüt Katlama Elemanı
9629.18 Halı Saha Görevlisi
9901.01 Alansız Ön Lisans
9901.02 Stajyer (Öğrenci)
9901.03 İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
9901.04 Diğer Kursiyer
9901.05 Öğrenci (Lisans)
9901.06 Öğrenci (Önlisans)
9901.07 Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı