Harekatta bugüne kadar 31 asker şehit oldu

12 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar 31 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Afrin'de bir köy daha PYD'den temizlendi

TSK: Afrin'de bin 369 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA