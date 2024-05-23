Harkiv'deki cenazeler olay yerinden kaldırılıyor

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu bugün de saldırılarına devam etti. Harkiv'de bulunan bir matbaa binasına gerçekleştirilen saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri ve gönüllüler cenazeleri olay yerinden kaldırmaya devam ediyor.