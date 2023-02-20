  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Hatay Havalimanı'nda sorun var mı? THY'den açıklama geldi
Takip Et

Hatay Havalimanı'nda sorun var mı? THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Bakan Süleyman Soylu: Müstakil bir deprem oldu; 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Deprem Haberleri

Bakan Süleyman Soylu: Müstakil bir deprem oldu; 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
THY'den 9 milyar liralık adım

THY Haberleri

THY'den 9 milyar liralık adım
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem THY