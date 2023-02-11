Hatay Kırıkhan’da 1500 depremzedenin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Depremin en şiddetli vurduğu ve büyük yıkıma sebep olduğu illerden Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde kimya fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu, depremin acısını yürekten hisseden ve yaşayan şirketler arasında yer alıyor. Depremde çalışanlarının bazılarını da kaybeden Koruma, depremin ilk saatlerinden itibaren hızlı bir şekilde organize olarak üretime ara verilen fabrikasını çalışanları, aileleri, yakınları ve bölge halkına açtı. Bin 500’e yakın depremzedenin kaldığı Kırıkhan fabrikasında, içlerinde duş ve tuvaletin de olduğu konteynerlerin yanı sıra fabrika arazisine bir de çadırkent kuruluyor. Koruma diğer yandan geçici barınma imkanı sunmak amacıyla ağaç evler inşa etmek için de harekete geçti.

Yardım tırları deprem bölgelerinde

Depremin şoku yaşanırken daha ilk gün ekmek, su gibi temel ihtiyaçları bölgeye ulaştıran, sıcak yemek çıkaran Koruma, bir yandan da tüm imkanlarını seferber ederek Kocaeli merkezden yardım tırlarını deprem bölgelerine göndermeye devam ediyor. Gıda, su, hijyen ve temizlik ürünleri, sağlık malzemeleri, kışlık giysi, battaniye, uyku tulumu, çadır, yatak, ranza, seyyar tuvalet, ısıtıcı, jeneratör gibi acil ihtiyaçların yanı sıra iş makineleri, vinçler ve konteynerleri taşıyan tırların deprem bölgelerine sevkiyatı sürüyor.

Temiz su, tankerlerle Kırıkhan’a ulaşıyor

Temiz su bölgedeki en acil ihtiyaçlardan biri. Fabrikadaki su kaynaklarından elde edilen temiz su, tankerlerle Kırıkhan’daki bölge halkının kullanımına sunuluyor.

Kocaeli’nden deprem bölgesine giden Koruma Arama Kurtarma Destek Ekipleri, yıkımın büyük olduğu Kırıkhan’daki enkaz arama kurtarma çalışmalarında da görev yapıyor. Bölgeye ilk saatlerden itibaren ulaştırılan iş makineleri, vinçler yanında enerji ihtiyacına yönelik jeneratörler çalışmalarda kullanılıyor.