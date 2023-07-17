Hatay, Mersin ve Çanakkale'de yangınlar sürüyor

Belen ilçesinin Soğukoluk Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangın, saat 13:57'de ilgili kurumlara ihbar edildi. Bunun üzerine karadan ve havadan müdahale başladı.

Yangın saatler ilerledikçe yayılırken, bölgedeki evler de tahliye edildi. Söndürme çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, havadan müdahaleye ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçramasıyla başladığını açıkladı.

Bakan, yangında 7 ev ve 4 aracın zarar gördüğünü, 2 kişi gözaltına alındığını belirtti.

Mersin'de sarp arazi müdahaleyi güçleştiriyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayıldı.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev aldığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Çanakkale'de dört uçakla müdahale

Çanakkale'deki Kızılkeçili köyü yakınlarında dün iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına yedi helikopter, dört uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, dört dozer, dört trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahale ediyor.