Hatay TOKİ kura çekimi saat kaçta? TOKİ kura nasıl izlenir?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura için artık son günler... Bugün şanslı il ise Hatay ve İzmir... On binlerce kişi nefesini tuttu kura saatini bekliyor. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman?

Hatay TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura töreni TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Merkez (Antakya, Defne): 6800

Altınözü: 500

Arsuz: 200

Belen: 300

Dörtyol: 270

Erzin: 50

Hassa: 1500

İskenderun: 1354

Kırıkhan: 600

Kumlu: 70

Payas: 95

Reyhanlı: 750

Samandağ: 500

Yayladağı: 300