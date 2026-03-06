Hatay TOKİ kura çekimi saat kaçta? TOKİ kura nasıl izlenir?
Bugün Hatay'da 13 bin 289 konut için TOKİ kura çekimi gerçekleşecek. Deprem felaketini atlatan Hataylılar uygun ödemek koşulu ile ev sahibi olma hayali kurarken tören saati hakkında bilgi almak istiyor. Yüz binlerce kişinin gözü kulağı bu çekilişte olacak. İşte konuya dair bilgiler...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura için artık son günler... Bugün şanslı il ise Hatay ve İzmir... On binlerce kişi nefesini tuttu kura saatini bekliyor. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi saat kaçta?
Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman?
Hatay TOKİ kura çekimi bugün saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura töreni TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.
Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Merkez (Antakya, Defne): 6800
Altınözü: 500
Arsuz: 200
Belen: 300
Dörtyol: 270
Erzin: 50
Hassa: 1500
İskenderun: 1354
Kırıkhan: 600
Kumlu: 70
Payas: 95
Reyhanlı: 750
Samandağ: 500
Yayladağı: 300