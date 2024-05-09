Hatay'da 10 bin 831 depremzedeye yeni evleri teslim edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da konut seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Deprem konutlarının inşası 15 noktada sürüyor

Hatay'ın ihya ve inşası için 15 farklı noktada kalıcı deprem konutları inşasının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "100 bin 335 deprem konutu yapımının gerçekleşeceği Hatay'da, hak sahibi 10 bin 831 depremzedemiz yeni yuvalarına kavuştu." bilgisini verdi.