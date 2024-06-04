Hatay'da 650 kişi TYP kapsamında istihdam edilecek

Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Deprem Bölgesi İstihdam Değerlendirme Toplantısı'nda, vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attıkları adımlardan birinin de İŞKUR aracılığıyla başlattıkları TYP olduğunu hatırlattı ve ekledi.

"TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği, gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevcut uygulamalarımıza göre imkansızdır. Ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da bu tabi ki adaletsizlik oluşturacaktır. Zira TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda da açıkça belirtilmiştir."

Kura, 11 Haziran Salı günü çekilecek

Kentin yeniden ihya, inşa ve imarının devam ettiğini bir taraftan da ciddi anlamda ekonomik canlılığın başladığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Yaptığımız başvurular neticesinde geçtiğimiz günlerde kontenjanı onaylanan ve şu an sürecin devam ettiği 650 kişinin TYP üzerinden istihdam edilmesinin kurasını bir mani olmaz ise 11 Haziran Salı günü noter huzurunda AFAD İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleştiriyor olacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda 2 bin 500 kontenjan program tamamlanmıştı, dolayısıyla bunların yenilenmesi mümkün görünmüyor."

Katılım şartlarına dair detaylar

Kura usulüyle belirlenecek şartları Masatlı, şu şekilde sıraladı:

"18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak, daha önceki TYP'de 9 ay ve üzeri çalışmamak, vergi mükellefi, SGK'lı ya da emekli olmamak, açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak, aynı hanede TYP'den faydalanan bireyin olmaması ve 25 bin 503 lira ve üzerinde hane gelirinin olmaması şartlarını sağlayan kişiler 23 Aralık'a kadar programdan faydalanacaktır."

Masatlı, aynı zamanda yeniden ihtiyaç duyması halinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşların yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanı tahsisinin de söz konusu olacağını kaydetti.

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