Hatay'da 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenmiş 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi A.E. ile yanındaki A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.