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Hatay'da bir fabrikada yangın çıktı, yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.