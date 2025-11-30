Hatay’da deprem sonrası kadın girişimciler destek festivali! 100 kadın üretici ürünlerini sergiledi

Hatay’da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kadın girişimcilerin üretimlerini sergileyip satışa sunabildiği bir festival düzenlendi.

Akdeniz Mahallesi’ndeki Defne Evi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile Building Markets işbirliğiyle hayata geçirildi. Amaç, deprem sonrası üretim süreçlerini sürdüren kadın girişimcilerin pazara erişimini güçlendirmek ve ekonomik toparlanmalarına katkı sağlamak oldu.

Etkinlik kapsamında 100 kadın üretici, el işi ürünlerinden gıdaya kadar farklı kategorilerde hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerle buluşturma imkânı elde etti.

Building Markets Program Koordinatörü Sedanur Albaş, festival ile kadın üreticilerin yeniden güçlenmesine destek olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu etkinlik, depremden etkilenen kadın girişimcilerin üretimlerini sürdürmelerine, ekonomik olarak güç kazanmalarına ve yeni müşterilerle buluşmalarına katkı sağlıyor.”

Üreticilerden Derya Mansuroğlu ise festivalin kendileri için önemli bir fırsat yarattığını ifade etti:

“Mumlar ve taş tozundan ürettiğim ürünleri buraya getirerek satış yapma şansı buldum. Destek görmek bize moral oluyor.”