Hatay'da feci kaza: Takla atan otomobildeki bebek öldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki bebek hayatını kaybetti, anne ile baba yaralandı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, beraberindeki eşi ve 1 yaşındaki bebekleri E.Ü. yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA