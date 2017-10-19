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Hatay'da karakola saldırı

Samandağ ilçesinde sahil güvenlik karakoluna taciz ateşi açıldı. Birliklerin ateşe karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığı olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hatay'da karakola saldırı
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Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Karakoldaki birliklerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçarken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibinin takviye edildiği ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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