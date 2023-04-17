Hatay'da tamamlanan 374 iş yeri esnafa teslim edildi

Kahramanmaraş merkez­li depremlerden etkile­nen Hatay'da yapımı süren 3 bin 677 prefabrik iş yerinden, tamamlanan 374'ü kapılarını müşterilerine açıyor. Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yı­kılan, ağır ve orta hasar alan es­naf için oluşturulan prefabrik çarşıda da çalışmalar devam ediyor.

Tamamı bitirildiğinde 3 bin 677 prefabrik iş yeri ola­cak çarşı, esnafın yeniden tica­ri hayatta yer almasını sağla­yacak. Defne ilçesinde görev­lendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "asrın felaketi"nde yaşanan acıların aşılması için devlet millet iş birliğiyle hare­ket edildiğini söyledi. Prefab­rik iş yerleriyle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslantaş, "İstanbul Valiliğin­ce 1200, İzmir Valiliğince 600, Burdur Valiliğince 291 dükkân yapılıyor.

Bu şekilde bir sefer­berlik başlattık. Hayırsever­lerimizi de dâhil ettiğimizde 3 bin 677 dükkânı bir an önce ku­rup, esnafın içine oturması ve ticari faaliyetin devam etmesi için yoğun bir gayret içindeyiz" diye konuştu.

Vali Arslantaş, 5 lokasyonda 374 iş yerini teslim ettiklerini, toplam 49 lokasyonda iş yerle­rini açacaklarını dile getirerek, vatandaşa faydalı olabilmek, ticari ve sosyal açıdan yeniden hayatın içinde var olmasını sağ­lamak için daha yapacak çok iş­leri bulunduğunu ifade etti.

Arslantaş: "İş yerlerinin bit­mesini bekleyen esnafımı­zın sabırsızlığının farkında­yız. Bayramdan önce ve sonra iş yerlerinin anahtarlarını tes­lim etmeye devam edeceğiz. Teslim ederken iş yeri yıkıl­mış, ağır hasarlı ve orta hasar­lı olan esnafımızı tercih ediyo­ruz. Bunların ilgili iş kolundaki kayıtlarını kontrol ediyoruz." diyen Arslantaş, adaletli bir şe­kilde lokasyonları belirledikle­rini kaydetti.