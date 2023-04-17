Hatay'da tamamlanan 374 iş yeri esnafa teslim edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren 3 bin 677 prefabrik iş yerinden, tamamlanan 374'ü kapılarını müşterilerine açıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren 3 bin 677 prefabrik iş yerinden, tamamlanan 374'ü kapılarını müşterilerine açıyor. Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasar alan esnaf için oluşturulan prefabrik çarşıda da çalışmalar devam ediyor.
Tamamı bitirildiğinde 3 bin 677 prefabrik iş yeri olacak çarşı, esnafın yeniden ticari hayatta yer almasını sağlayacak. Defne ilçesinde görevlendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "asrın felaketi"nde yaşanan acıların aşılması için devlet millet iş birliğiyle hareket edildiğini söyledi. Prefabrik iş yerleriyle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslantaş, "İstanbul Valiliğince 1200, İzmir Valiliğince 600, Burdur Valiliğince 291 dükkân yapılıyor.
Bu şekilde bir seferberlik başlattık. Hayırseverlerimizi de dâhil ettiğimizde 3 bin 677 dükkânı bir an önce kurup, esnafın içine oturması ve ticari faaliyetin devam etmesi için yoğun bir gayret içindeyiz" diye konuştu.
Vali Arslantaş, 5 lokasyonda 374 iş yerini teslim ettiklerini, toplam 49 lokasyonda iş yerlerini açacaklarını dile getirerek, vatandaşa faydalı olabilmek, ticari ve sosyal açıdan yeniden hayatın içinde var olmasını sağlamak için daha yapacak çok işleri bulunduğunu ifade etti.
Arslantaş: "İş yerlerinin bitmesini bekleyen esnafımızın sabırsızlığının farkındayız. Bayramdan önce ve sonra iş yerlerinin anahtarlarını teslim etmeye devam edeceğiz. Teslim ederken iş yeri yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı olan esnafımızı tercih ediyoruz. Bunların ilgili iş kolundaki kayıtlarını kontrol ediyoruz." diyen Arslantaş, adaletli bir şekilde lokasyonları belirlediklerini kaydetti.