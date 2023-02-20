Hatay'daki depremler artçı mı? Okan Tüysüz'den dikkat çeken sözler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden olmuştu. Bu akşam saatlerinde Hatay'dan art arda deprem haberleri geldi. AFAD'a göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar paniğe neden olurken Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Tüysüz'ün sözleri şöyle:

"- Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge.

- Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor.

- 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."