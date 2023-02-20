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Hatay'daki depremler sonrası Volkan Demirel'den paylaşım

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi
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Hatay'da Defne merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8'lik şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti.

Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" sözlerine yer verdi.

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