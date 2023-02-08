Hatay'ın en lüks yapılarından biriydi: 'Yönetmeliğe uygun' dediler, yerle bir oldu!

Depremin vurduğu Hatay’daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun’un kurucusu olduğu Antis Yapı, Karadağ’da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.