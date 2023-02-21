Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."