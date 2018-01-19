"Hava desteği alınmazsa maliyeti büyük olur"

19 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

"Yargı üzerindeki baskılar artık gizli kapaklı değil. Gece yarısı operasyonuyla hakimler değiştiriliyor. En alttaki mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamak Cumhuriyet tarihinde bir ilktir.

Eğer siz devletin bütün güçlerini kullanarak aylar sonra bile hala OHAL'e sarılıyorlar. OHAL neden uzatılıyor? FETÖ ile mücadele edemediyseniz sizin gücünüz tartışılır. OHAL'i kaldırın, kanun mu gerekiyor oy birliğiyle çıkaralım.

Biz bir kitle partisiyiz. Toplumun her kesiminin sorunlarını namusluca dile getiren bir partiyiz.

Enflasyon yüzde 11.9, yani çift haneli. Asgari ücreti 1603 lira yaptılar. Dedik ki 2 bin lira yapın. İnsanlar geçinebilsinler, kabul etmediler.

"Terörle mücadele evrensel bir hak"

Hiçbir devlet kendi sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütü istemez. Terör örgütleriyle mücadele evrensel bir haktır. Türkiye'nin yanlış politikalarını bir kenara bırakıyorum. Ama kendi sınırlarımızda terör örgütüne destek verilmesini asla kabul edemeyiz. Ama Türkiye'nin başına bu işleri açan da bu hükümettir.

"Diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız"

Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab'da 72 şehidimiz var. Afrin'e girmek için bağırıp duruyorlar önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kayda değerdir. Yeri zamanı gelince eleştiririz ama çabaları kayda değerdir. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız Sayın Erdoğan'a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Diplomasi sonuna kadar zorlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir.

(CHP Kurultayı) Genel başkan adayı çıkmayacaksa biz bu seçimi neden yapıyoruz. CHP atanmışların görev yaptığı bir parti değildir, seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir."