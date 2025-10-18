HAVA DURUMU 18 EKİM: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış bekleniyor

Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18-19 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre; ülkemizin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

18 Ekim bölge bölge; il il hava durumu

Marmara Bölgesi

İstanbul: 15°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Bursa: 12°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Çanakkale: 16°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Kırklareli: 13°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.



Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Denizli: 13°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 14°C / 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Muğla: 11°C / 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.



Akdeniz Bölgesi

Adana: 15°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu.

Antalya: 18°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.

Hatay: 14°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu.

Isparta: 9°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.



İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Çankırı: 5°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu.

Konya: 7°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.



Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Düzce: 12°C / 21°C – Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Sinop: 15°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: 13°C / 20°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 9°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu.

Rize: 12°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Samsun: 13°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 13°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu.



Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu.

Kars: 1°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.

Malatya: 8°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu.

Van: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 9°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 12°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.

Mardin: 17°C / 25°C – Az bulutlu ve açık.

Siirt: 13°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.