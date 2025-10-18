HAVA DURUMU 18 EKİM: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış bekleniyor

HAVA DURUMU 18 EKİM: Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hafta sonu yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli’nde gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlar görülecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte 18-19 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri...
Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18-19 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre; ülkemizin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
18 Ekim bölge bölge; il il hava durumu
Marmara Bölgesi
İstanbul: 15°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Bursa: 12°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Çanakkale: 16°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Kırklareli: 13°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 13°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 14°C / 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: 11°C / 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Akdeniz Bölgesi
Adana: 15°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 18°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 14°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 9°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 8°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 5°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 7°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi
Bolu: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Düzce: 12°C / 21°C – Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Sinop: 15°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak: 13°C / 20°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Amasya: 9°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Rize: 12°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 13°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu.
Trabzon: 13°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kars: 1°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
Malatya: 8°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu.
Van: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 9°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 12°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.
Mardin: 17°C / 25°C – Az bulutlu ve açık.
Siirt: 13°C / 26°C – Az bulutlu ve açık.