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Hava harekatında 26 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında 26 terörist etkisiz hale getirildi
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hava harekatında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'e hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan TSK, 10 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Son dakika avaşin-basyan terör kuzey ırak

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