Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında hava operasyonları sonucu 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA